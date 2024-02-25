اختلافات كبيرة بين أدمغة النساء والرجال.. المرأة تتمتع بذاكرة حديدية والذكور الأكثر مرحاً

اكتشف العلماء لأول مرة أن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف بدرجة كبيرة، وتظهر دراسة أن نوع الجنس له أهمية في طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم وأن الرجال هم الأكثر مرحاً، أما النساء فهن يتمتعن بذاكرة فولاذية

.

وتوصل علماء من جامعة ستانفورد أنه من الممكن التمييز بين الجنسين بناءً على النشاط في مناطق "البؤرة الساخنة" وفق صحيفة .

وتشير النتائج، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، في بريطانيا إلى اختلافات رئيسية في "الوضع الافتراضي" للدماغ الذي يساعدنا على معالجة فكرة "الذات" واسترجاع الذكريات.

السواقة

ووفقاً للعديد من الدراسات، يتفوق الرجال قليلاً على النساء عندما يتعلق الأمر بمهارات الملاحة "القيادة".

وقد أجرى فريق من الخبراء من جامعة إلينوي أوربانا شامبين مؤخرًا أبحاثهم الخاصة لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة حقيقية أم لا.

وللقيام بذلك، قاموا بجمع بيانات عن قدرات الملاحة المكانية والمسافة المقطوعة من المنزل بين البشر و20 نوعًا آخر.



وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة

Royal Society Open Science ، إلى أنه من بين جميع الأنواع، كان الذكور أفضل في العثور على طريق العودة إلى المنزل من الإناث.



الفكاهة بجانب الرجال

قام علماء من جامعة أبيريستويث وجامعة نورث كارولينا بتحليل 28 دراسة

حول مدى ضحك حوالي 5000 شخص.

وأظهر التحليل أن 63% من الرجال كانوا أكثر مرحاً من المرأة.

الاندفاع

وبحسب دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون يمكن أن تزيد من الاندفاع لدى الرجال.

والرجال، في المتوسط، لديهم كمية أكبر من الهرمون الجنسي الذي يندفع عبر مجرى الدم مقارنة بالنساء.

كجزء من الدراسة، التي نشرت في مجلة Sage ، تم إعطاء جرعة من هرمون التستوستيرون لمجموعة من الرجال قبل أن يُطلب منهم حل المسائل الرياضية والألعاب الذهنية، والتي غالبًا ما تتطلب التفكير قبل التوصل إلى الإجابة الصحيحة.

وطُلب من مجموعة أخرى من الرجال الذين لم يتم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون إجراء نفس الاختبارات.

وجد الباحثون أن مجموعة الاختبار (من الرجال الذين تم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون) كانوا أكثر عرضة للالتزام بإجاباتهم الأولية، وعندما غيروا إجاباتهم، كانوا أبطأ في الاستجابة للإجابة الصحيحة من المجموعة الضابطة.

يعتقد الباحث الرئيسي البروفيسور كولين كاميرر أن زيادة هرمون التستوستيرون تضعف قدرة الدماغ على فحص نفسه.

وقال: "إن هرمون التستوستيرون إما يثبط عملية التحقق العقلي من عملك أو يزيد من الشعور البديهي بأنني على حق".



التفوق الدراسي لصالح البنات

تتفوق الفتيات على الأولاد في امتحانات الثانوية العامة وتشير الأبحاث السابقة من أستراليا إلى أن الفتيات أفضل في القراءة والكتابة من الأولاد - وهو اتجاه يُلاحظ من سن العاشرة وحتى مرحلة البلوغ.

وتوصل العلماء من جامعة جريفيث إلى استنتاجهم بعد مراجعة درجات الاختبار لأربعة ملايين طالب في المدارس الثانوية الأمريكية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويعتقد الفريق أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون نتيجة لاحتمال تشخيص إصابة الأولاد بصعوبات التعلم أكثر من الفتيات.

ذاكرة المرأة حديدية

تتمتع المرأ بذاكرة أفضل، ففي عام 2010، اكتشف باحثون من جامعة كامبريدج أن دماغ الأنثى أكثر قدرة على تذكر المعلومات من الرجل.

وأجرت الدراسة عدة اختبارات للذاكرة على حوالي 4500 رجل وامرأة.

وتم تقييم الأداء المعرفي والجسدي لكل مشارك، والذي يتراوح عمره حاليًا بين 48 و90 عامًا.

وتشير النتائج بقوة إلى أن ذكريات النساء تعمل بشكل أفضل من الرجال، حيث ترتكب النساء أخطاء أقل في اختبار ذاكرة محدد مقارنة بالرجال.

تعلم اللغة

وفقاً لدراسة أجريت عام 2008 على المتعلمين الصغار في جامعة نورث وسترن،

فإن الفتيات والفتيان يعالجون اللغة بشكل مختلف.

وكشف البحث أنه عند تعلم لغة جديدة، تظهر أدمغة الفتيات نشاطا أكبر في المناطق المستخدمة لمعالجة اللغة.

ومن ناحية أخرى، تظهر أدمغة الأولاد نشاطا في المناطق المرتبطة بوظائف الرؤية والاستماع.

ويشير هذا إلى أنه في حين يمكن للفتيات معالجة اللغة المجردة بسهولة أكبر، يحتاج الأولاد إلى تعزيز حسي لمعالجة البيانات. على سبيل المثال، قد يحتاجون إلى تعلم أعمال جديدة من خلال اللمس.



