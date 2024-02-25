حرائق الغابات تدمر عدداً من المنازل في أستراليا ومخاوف بشأن الطقس

أعلنت السلطات اليوم الأحد أن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية دمرت عددا من المنازل، ونبهت أن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين "هذه أنباء مقلقة للغاية لتلك العائلات"، مضيفة أنه تم التأكد من تدمير ستة منازل.

وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.

وقالت رئيسة وزراء الولاية إن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة من الأربعاء إلى الخميس".

وأضافت "ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، وأشارت إلى أن سلطات الطوارئ ستجتمع اليوم للتخطيط للأسبوع المقبل.

ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز