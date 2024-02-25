حرائق الغابات تدمر عدداً من المنازل في أستراليا ومخاوف بشأن الطقس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت السلطات اليوم الأحد أن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية دمرت عددا من المنازل، ونبهت أن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.
وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين "هذه أنباء مقلقة للغاية لتلك العائلات"، مضيفة أنه تم التأكد من تدمير ستة منازل.
وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.
وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.
واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية.
وقالت رئيسة وزراء الولاية إن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة من الأربعاء إلى الخميس".
وأضافت "ما نعرفه بالفعل هو أن المؤشرات في نطاقها الأقصى"، وأشارت إلى أن سلطات الطوارئ ستجتمع اليوم للتخطيط للأسبوع المقبل.
ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25022024000110011019ID1107895170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.