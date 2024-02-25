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الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

2/25/2024 12:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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