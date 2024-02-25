الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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