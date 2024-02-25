الدويري: خسائر الاحتلال المتتالية تؤكد قدرة المقاومة على مواصلة المعركة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الخسائر المتواصلة في صفوف الجيش الإسرائيلي تؤكد أن المقاومة لا تزال متماسكة وقادرة على خوض معركة طويلة.



وأضاف -في تحليله اليومي على الجزيرة- أن جيش الاحتلال يقاتل بلواءين مدعومين بقوات نخبة حاليا، لكنه غير قادر على تحقيق أهداف فشل في تحقيقها سابقا.



وأشار إلى أن المعارك تحتدم حاليا في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدا أن كتيبة الزيتون (التابعة للقسام) تحتفظ بـ75% من قوتها وفق التقارير، مما يعني أنها قادرة على خوض معركة طويلة.



ووفق الدويري، فقد قامت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس– بإعادة هيكلة قواتها من 12 كتيبة إلى 8 كتائب في الجزء الشمالي من القطاع، لكنها ظلت محتفظة بقدرتها على صد توغل الإسرائيليين.



وعن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لأرض المعركة، قال الدويري إنها محاولة لرفع معنويات قواته وممارسة القيادة وتقييم الوضع بشكل مباشر.

