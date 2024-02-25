قوات الاحتلال تقتحم نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.
وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، طالت العديد من منازل الفلسطينيين، حيث تم إلحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.
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