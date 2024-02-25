قوات الاحتلال تقتحم نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.



وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، طالت العديد من منازل الفلسطينيين، حيث تم إلحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

