مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة معلم - اسماء
التاريخ
2/25/2024 12:07:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين التالية أسماؤهم لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني لاشغال وظيفة معلم:
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