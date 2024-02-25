البنك الدولي ينشر إطار الشراكة القطرية مع الأردن حتى عام 2029

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة البنك الدولي عن ملامح إطار الشراكة القطرية التي من المقرر أن تجمعها مع الأردن للسنوات المالية 2024 - 2029، حيث سيتم من خلال إطار هذه الشراكة تحديد الدعم الإستراتيجي الذي ستقدمه المجموعة للأردن خلال هذه السنوات.



وبحسب تقرير لملخص مسودة إطار الشراكة، الذي نشرته المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، سيرتكز إطار الشراكة الإستراتيجية على رؤية الأردن الخاصة لأهدافها التنموية وتحديد برنامج انتقائي ومرن، ما من شأنه أن يساعد الأردن على تحقيق أهدافه التنموية.



وعادة تقوم مجموعة البنك الدولي بتحديث استراتيجيتها وخطة عملها كل أربع إلى خمس سنوات لتعكس الأولويات المتطورة للبلدان المتعاملة معها، حيث أن برامج المجموعة المنفذة حاليا في الأردن، تمت وفق إطار الشراكة الإستراتيجية السابق (2017 - 2023) حيث كان قد ارتكز على الشراكة الثنائية المعززة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع، إضافة إلى تحسين الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات، فضلا عن دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا.



وأوضح تقرير المجموعة، أنه بناء على المشاورات التي بدأت في حزيران من عام 2023، مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والشركاء الدوليين، ستعمل مجموعة البنك الدولي في الفترة المتبقية من شهر شباط وشهر آذار 2024 مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الأردن حول مواضيع وأولويات خطة العمل الشاملة المشتركة .



وستركز المناقشات مع هذه المجموعات على التحديات والفرص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والازدهار في الأردن، بما في ذلك مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، إضافة إلى بحث نتائج عمل المجموعة في الأردن والدروس المستفادة، إلى جانب التطرق إلى توجيهات شراكة مستدامة ومؤثرة بين مجموعة البنك الدولي والأردن.



وأكد التقرير، أنه في ظل إطلاق الأردن خلال عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة لتحديث القطاع العام الهادفتين إلى مضاعفة النمو وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فعالية الحكومة ومساءلتها، فإن المجموعة بموجب ذلك ستلتزم في إطار الشراكة الجديد بدعم الأردن في تنفيذ وتحقيق النتائج المتعلقة بالخطة البيئية الطارئة لتحسين حياة الشعب الأردني وسبل عيشه.



وبحسب التقرير، ستسلط مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية الضوء على خمسة "تحولات" محتملة ضرورية لتحقيق النمو وفرص التنمية الرئيسة في الأردن خلال السنوات القادمة 2024 - 2029، وتتمثل هذه التحولات في التركيز على تنمية الاستثمار والصادرات في القطاعات الواعدة من أجل خلق فرص عمل شاملة بقيادة القطاع الخاص وخاصة للشباب والنساء، إضافة إلى تسخير الشباب الأردني والعائد الديموغرافي من خلال إصلاح نظام التعليم لوظائف المستقبل وتلبية طلب السوق.



ويضاف إلى ذلك التركيز على أمن المياه والطاقة واستدامتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي كعامل تمكين لتقديم الخدمات التي تركز على الأفراد وخدمات تمكين الأعمال، فضلا عن مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الديون لدعم النمو.



وتنفذ المجموعة مع الأردن حاليا 16 مشروعا قائما بقيمة 3.9 مليار دولار، حيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال محفظة المجموعة النشطة الخاصة بالمملكة، وذلك على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح.