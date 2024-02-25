بدء الدراسة في الجامعات الرسمية للفصل الدراسي الثاني اليوم
التاريخ
2/25/2024 12:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ الأحد، تدريس الطلبة للفصل الدراسي الثاني في الجامعات الرسمية، بحسب ما أعلن مجلس التعليم العالي، على أن يبدأ تدريس الطلبة في الجامعة الخاصة الأحد المقبل.
وقال المجلس، إنه تم تحديد تاريخ بدء التدريس في مؤسسات التعليم للعام الجامعي 2024/2023، لتوحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للفصل الدراسي الثاني.
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