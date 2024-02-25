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بدء الدراسة في الجامعات الرسمية للفصل الدراسي الثاني اليوم

2/25/2024 12:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ الأحد، تدريس الطلبة للفصل الدراسي الثاني في الجامعات الرسمية، بحسب ما أعلن مجلس التعليم العالي، على أن يبدأ تدريس الطلبة في الجامعة الخاصة الأحد المقبل.
وقال المجلس، إنه تم تحديد تاريخ بدء التدريس في مؤسسات التعليم للعام الجامعي 2024/2023، لتوحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للفصل الدراسي الثاني.













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