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جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة

2/25/2024 12:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس.


وكان جيش الاحتلال اعترف مساء أمس السبت، بمصرع قائد سرية في لواء جفعاتي شمال غزة.


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