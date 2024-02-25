جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة
التاريخ
2/25/2024 12:07:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس.
وكان جيش الاحتلال اعترف مساء أمس السبت، بمصرع قائد سرية في لواء جفعاتي شمال غزة.
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