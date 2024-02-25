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الولايات المتحدة تحذر من كارثة بيئية من سفينة شحن استهدفها الحوثيون

2/25/2024 12:07:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت القيادة المركزية الأميركية، من أن سفينة شحن مهجورة في خليج عدن بعد هجوم الحوثيين تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة، في كارثة بيئية قد تتفاقم.


وتعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي من الحوثيين.


وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة راسية، ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.


وقالت في منشور على موقع "إكس" إن السفينة "كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".


في وقت سابق، قالت شركة "بلو فليت غروب" المشغلة للسفينة إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرتها.

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