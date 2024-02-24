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وزارة الإعلام تطلق عددا من البرامج الإذاعية احتفالا بالأعياد الوطنية

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس

الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أعلن الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام الدكتور يوسف السريع اليوم السبت أن قطاع الإذاعة أعد برامج إذاعية لتقديمها يومي 25 و 26 فبراير بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وأوضح السريع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الوزارة أعدت سهرات درامية إذاعية بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية من بطولة نخبة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك برامج تاريخية تراثية تستضيف متخصصين في الأدب والتراث وتاريخ الكويت.
كما تشمل الدورة البرامجية انتاج عدد من الأغاني الوطنية لكبار الفنانين والملحنين والشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والفلاشات الوطنية والتقارير الخاصة لتبث على مدار الساعة في جميع محطات إذاعة دولة الكويت.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في تعزيز روح المواطنة وإبراز الدور الكبير الذي أداه الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته. (النهاية)

خ م ج / ه س ص



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