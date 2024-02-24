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وزارة الداخلية تضبط عددا من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة (تركيب أعلام كبيرة خلف المركبة) ووضع إضافات على جسم المركبة.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه جرى ضبط عدد من بائعي البالونات ومسدسات الماء الممنوعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات بكراج حجز المرور وذكر البيان أن قطاع الأمن العام وقطاع المرور والعمليات تمكن من ضبط أربعة "أحداث" أثناء رميهم البالونات المائية وأحيلوا إلى شرطة البيئة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من الظواهر السلبية خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتعامل فورا وبحزم مع أي خروج على القانون أو أي سلوكيات سلبية وإحالة كل مخالف للتعليمات الخاصة بالاحتفالات الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.(النهاية) ح م د / ه س ص

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