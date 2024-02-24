وزارة الداخلية تضبط عددا من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة (تركيب أعلام كبيرة خلف المركبة) ووضع إضافات على جسم المركبة.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه جرى ضبط عدد من بائعي البالونات ومسدسات الماء الممنوعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات بكراج حجز المرور وذكر البيان أن قطاع الأمن العام وقطاع المرور والعمليات تمكن من ضبط أربعة "أحداث" أثناء رميهم البالونات المائية وأحيلوا إلى شرطة البيئة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من الظواهر السلبية خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتعامل فورا وبحزم مع أي خروج على القانون أو أي سلوكيات سلبية وإحالة كل مخالف للتعليمات الخاصة بالاحتفالات الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.(النهاية) ح م د / ه س ص
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