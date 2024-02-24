البحرية الهندية تنقذ سفينة شحن تحمل علم بالاو بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت أن البحرية الهندية قدمت مساعدات لسفينة شحن تحمل علم بالاو في خليج عدن بعد حريق فيها بسبب "هجمات معادية".
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها أن مدمرة تابعة للقوات البحرية المنتشرة في خليج عدن لعمليات الأمن البحري استجابت لنداء الاستغاثة من سفينة الشحن (ايم في اسلانتر) التي تحمل علم بالاو بعد هجوم محتمل بطائرة بدون طيار او صاروخ في 22 فبراير.
وبعد وصول المدمرة الهندية قرب السفينة التي تعرضت للهجوم صعد المتخصصون على متنها وقاموا بتعقيمها لتجنب أي مخاطر متبقية وتم تطهير السفينة للعبور.
وصعد الفريق الطبي التابع لسلاح البحرية الهندية على متن السفينة بناء على طلب الربان وقدم المساعدة الطبية لأحد أفراد الطاقم المصاب. (النهاية)
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