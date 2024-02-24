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ولي العهد السعودي يرعى حفل اختتام سباق (كأس السعودية) للفروسية

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 2 (كونا) -- رعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت حفل اختتام سباق (كأس السعودية) في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.
وفاز شرف الحريري مالك الجواد (سينيور بسكادور) بكأس السعودية في ختام الشوط التاسع من السباق والذي تبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار.
ويعتبر سباق (كأس السعودية) الذي أقيم أمس الجمعة واليوم السبت أغلى حدث فروسي في العالم حيث تبلغ قيمة جوائزه المالية 6ر37 مليون دولار. (النهاية)

ع ش / ر ج



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