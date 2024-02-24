ولي العهد السعودي يرعى حفل اختتام سباق (كأس السعودية) للفروسية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 2 (كونا) -- رعى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت حفل اختتام سباق (كأس السعودية) في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.
وفاز شرف الحريري مالك الجواد (سينيور بسكادور) بكأس السعودية في ختام الشوط التاسع من السباق والذي تبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار.
ويعتبر سباق (كأس السعودية) الذي أقيم أمس الجمعة واليوم السبت أغلى حدث فروسي في العالم حيث تبلغ قيمة جوائزه المالية 6ر37 مليون دولار. (النهاية)
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