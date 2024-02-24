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رئيس مجلس الشورى البحريني: العيد الوطني ويوم التحرير للكويت فرصة للاضاءة على تاريخها العريق

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح اليوم السبت أن مناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير لدولةالكويت تشكلان فرصة للاضاءة على تاريخها العريق ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود.
وأعرب الصالح في تصريح صحفي عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني ال63 ويوم التحرير ال33 متمنيا للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والتطور والنماء.
وأشاد بما تشهده الكويت من تطور ونماء في شتى المجالات في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشارك دولة الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بأعيادها الوطنية المجيدة وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والمتميزة.
وأشار إلى أن الشراكات الثنائية القائمة بين الكويت والبحرين أسهمت في تحقيق إنجازات ونجاحات تنموية متعددة وعززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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