رئيس مجلس الشورى البحريني: العيد الوطني ويوم التحرير للكويت فرصة للاضاءة على تاريخها العريق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح اليوم السبت أن مناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير لدولةالكويت تشكلان فرصة للاضاءة على تاريخها العريق ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود.
وأعرب الصالح في تصريح صحفي عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني ال63 ويوم التحرير ال33 متمنيا للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والتطور والنماء.
وأشاد بما تشهده الكويت من تطور ونماء في شتى المجالات في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشارك دولة الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بأعيادها الوطنية المجيدة وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والمتميزة.
وأشار إلى أن الشراكات الثنائية القائمة بين الكويت والبحرين أسهمت في تحقيق إنجازات ونجاحات تنموية متعددة وعززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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