البحرين تتوشح بأعلام الكويت واللون الازرق احتفاء بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (حدث مصور)
المنامة - 24 - 2 (كونا) -- توشحت مباني وشوارع مملكة البحرين بأعلام دولة الكويت واللون الازرق احتفاء بعيدها الوطني ال63 ويوم تحريرها ال33.
وبعبارة "سلمت الكويت دوما للمجد" تألقت شاشات الاعلانات في شوارع المملكة لتجسد وشائج القربى وروابط الاخوة وأواصر المحبة التي تستند الى عمق تاريخي ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشاركت الجهات الحكومية في مملكة البحرين عبر حساباتها الرسمية دولة الكويت أفراحها بمنشورات تهنئة بهذه المناسبة المجيدة قائلة فيها "دمتم أخوة وعزوة" بالاضافة الى الشعار الرسمي للبلدين وأبرز معالمهما. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN24022024000071011013ID1107895078
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