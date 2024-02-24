الدوري الإسباني: (اتلتيكو مدريد) يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع (ألمريا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 2 (كونا) -- سقط (أتلتيكو مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (ألمريا) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أنخل كوريا هدف التقدم في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء فيما أضاف زميله دي بول الهدف الثاني في الدقيقة 57 على ملعب (باور هورس ستاديوم).
وعلى الجانب الثاني سجل لوكا روميرو هدفي (ألمريا) في الدقيقتين 27 و 64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (أتلتيكو مدريد) رصيده الى 52 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (ألمريا) رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأخير بالترتيب.
وكان الوصيف (برشلونة) قد فاز برباعية نظيفة على (خيتافي) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) فريق (إشبيلية) غدا الأحد ويختتم (جيرونا) الثالث منافسات الجولة باللعب ضد (رايو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
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