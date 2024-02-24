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الدوري الإسباني: (اتلتيكو مدريد) يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع (ألمريا)

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 2 (كونا) -- سقط (أتلتيكو مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام (ألمريا) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أنخل كوريا هدف التقدم في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء فيما أضاف زميله دي بول الهدف الثاني في الدقيقة 57 على ملعب (باور هورس ستاديوم).
وعلى الجانب الثاني سجل لوكا روميرو هدفي (ألمريا) في الدقيقتين 27 و 64 ليحصد الفريقان نقطة التعادل.
ورفع (أتلتيكو مدريد) رصيده الى 52 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (ألمريا) رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأخير بالترتيب.
وكان الوصيف (برشلونة) قد فاز برباعية نظيفة على (خيتافي) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف المتصدر (ريال مدريد) فريق (إشبيلية) غدا الأحد ويختتم (جيرونا) الثالث منافسات الجولة باللعب ضد (رايو) يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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