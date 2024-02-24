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الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان ضربات مشتركة على أهداف للحوثيين في اليمن

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا اليوم السبت ضربات على أهداف للميليشات الحوثية في اليمن.
يأتي ذلك في ظل مسلسل من الضربات المشتركة ينفذها البلدان على أهداف للجماعة منذ 12 يناير الماضي.
وقال أوستن في بيان "شن جيش الولايات المتحدة وجيش المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضح أن "قوات التحالف استهدفت ثمانية مواقع شملت منشآت تخزين الأسلحة الحوثية تحت الأرض ومنشآت تخزين الصواريخ وأنظمة جوية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (انتحارية) وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرة هليكوبتر".
وأضاف أن الهدف من الضربات إلحاق "مزيد من التعطيل وإضعاف قدرات الميليشيات الحوثية على شن هجمات متهورة ومزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر بشكل قانوني البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الحاجة للدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".
وتابع "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية" في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات استهدفت "المناطق التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية (العسكرية) في المنطقة".
وأوضحت القيادة في بيان أن "هذه الضربات منفصلة" عن العمليات التي تقوم بها عملية "حارس الإزدهار" وهو تحالف دولي أطلقته الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بعد الهجمات الحوثية المتكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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