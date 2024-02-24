الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان ضربات مشتركة على أهداف للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا اليوم السبت ضربات على أهداف للميليشات الحوثية في اليمن.
يأتي ذلك في ظل مسلسل من الضربات المشتركة ينفذها البلدان على أهداف للجماعة منذ 12 يناير الماضي.
وقال أوستن في بيان "شن جيش الولايات المتحدة وجيش المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضح أن "قوات التحالف استهدفت ثمانية مواقع شملت منشآت تخزين الأسلحة الحوثية تحت الأرض ومنشآت تخزين الصواريخ وأنظمة جوية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (انتحارية) وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرة هليكوبتر".
وأضاف أن الهدف من الضربات إلحاق "مزيد من التعطيل وإضعاف قدرات الميليشيات الحوثية على شن هجمات متهورة ومزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر بشكل قانوني البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الحاجة للدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".
وتابع "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية" في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات استهدفت "المناطق التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية (العسكرية) في المنطقة".
وأوضحت القيادة في بيان أن "هذه الضربات منفصلة" عن العمليات التي تقوم بها عملية "حارس الإزدهار" وهو تحالف دولي أطلقته الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بعد الهجمات الحوثية المتكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر. (النهاية)
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