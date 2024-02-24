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الدوري الفرنسي: الوصيف (ستاد بريست) يهزم (ستراسبورغ) بثلاثية نظيفة

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 2 (كونا) -- هزم فريق (ستاد بريست) مضيفه (ستراسبورغ) بثلاثة اهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (المينو) ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق (بستاد بريست) بهدف سجله لاعب الوسط الفرنسي مهدي كامارا في الدقيقة 33 فيما استطاع ان يعزز موقفه بهدف ثان بمساعدة مارتن ساتريانو في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني استطاع كامارا ان يحرز هدفه الثالث لفريقه من ضربة جزاء وذلك في الدقيقة ال60.
وبهذه النتيجة يستقر (ستاد بريست) في وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 43 نقطة بفارق عشر نقاط عن الصدارة بينما يقع فريق (ستراسبورغ) في المركز الثالني عشر برصيد 25 نقطة. (النهاية)

م ع / ر ج



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