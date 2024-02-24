موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139363 الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط عدد من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة (تركيب أعلام كبيرة خلف المركبة) ووضع إضافات على جسم المركبة فيما جرى ضبط عدد من بائعي البالونات ومسدسات الماء الممنوعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة .
3139351 الكويت - إدارة شؤون الانتخابات تدعو الناخبين إلى التعاون من خلال الاطلاع على القيود الانتخابية وتقديم طلبات الاعتراض إن وجدت غدا الأحد وبعد غد الاثنين من الساعة 30ر7 صباحا وحتى 30ر2 ظهرا بمقر إدارة شؤون الانتخابات بالشويخ السكنية – قطعة (2).
3139350 نيودلهي - 22 هنديا على الاقل يلقون مصرعهم وحوالي 15 اخرين يصابون اثر انقلاب عربة جرار وسقوطها في بركة مياه بمحافظة (كاسجانج) في ولاية أوتار براديش شمال الهند. (النهاية)
ر ج
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