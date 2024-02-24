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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/24/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139363 الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط عدد من المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة (تركيب أعلام كبيرة خلف المركبة) ووضع إضافات على جسم المركبة فيما جرى ضبط عدد من بائعي البالونات ومسدسات الماء الممنوعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة .
3139351 الكويت - إدارة شؤون الانتخابات تدعو الناخبين إلى التعاون من خلال الاطلاع على القيود الانتخابية وتقديم طلبات الاعتراض إن وجدت غدا الأحد وبعد غد الاثنين من الساعة 30ر7 صباحا وحتى 30ر2 ظهرا بمقر إدارة شؤون الانتخابات بالشويخ السكنية – قطعة (2).
3139350 نيودلهي - 22 هنديا على الاقل يلقون مصرعهم وحوالي 15 اخرين يصابون اثر انقلاب عربة جرار وسقوطها في بركة مياه بمحافظة (كاسجانج) في ولاية أوتار براديش شمال الهند. (النهاية)

ر ج



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