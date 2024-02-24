G7 تتعهد مواصلة دعم أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تعهدت مجموعة السبع G7 "زيادة كلفة الحرب" على موسكو في أوكرانيا، ومواصلة دعم كييف، وذلك بعد مرور عامين تماما على بدء الحرب.
وقال قادة المجموعة في بيان مشترك إثر قمة عبر الفيديو "سنواصل زيادة كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية، الأمر الذي تظهره رزم العقوبات التي تبنيناها أخيرا".
وهذا الاجتماع هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في ظل الرئاسة الإيطالية.
ولهذه المناسبة، توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كييف حيث ترأست الاجتماع الافتراضي ومعها نظيرها الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وغاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاجتماع ومثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
وتعهدت مجموعة السبع "التحرك ضد أفرقاء آخرين يقدمون دعما ماديا للحرب التي تخوضها روسيا، بما في ذلك عبر فرض إجراءات جديدة بحق كيانات في دول ثالثة"، داعية "المؤسسات المالية إلى عدم دعم آلة الحرب الروسية".
كذلك، دعت مجموعة السبع مانحي أوكرانيا إلى المصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024، من دون أن تتطرق في شكل مباشر إلى تعطيل الكونغرس لمساعدة أميركية جديدة لهذا البلد.
وقالت في بيانها "نطلب بالحاح المصادقة على المساعدة الإضافية لتلبية الحاجات المالية المتبقية لأوكرانيا
للعام
2024".
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