G7 تتعهد مواصلة دعم أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب

تعهدت مجموعة السبع G7 "زيادة كلفة الحرب" على موسكو في أوكرانيا، ومواصلة دعم كييف، وذلك بعد مرور عامين تماما على بدء الحرب.وقال قادة المجموعة في بيان مشترك إثر قمة عبر الفيديو "سنواصل زيادة كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية، الأمر الذي تظهره رزم العقوبات التي تبنيناها أخيرا".وهذا الاجتماع هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، في ظل الرئاسة الإيطالية.ولهذه المناسبة، توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كييف حيث ترأست الاجتماع الافتراضي ومعها نظيرها الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.وغاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاجتماع ومثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.وتعهدت مجموعة السبع "التحرك ضد أفرقاء آخرين يقدمون دعما ماديا للحرب التي تخوضها روسيا، بما في ذلك عبر فرض إجراءات جديدة بحق كيانات في دول ثالثة"، داعية "المؤسسات المالية إلى عدم دعم آلة الحرب الروسية".كذلك، دعت مجموعة السبع مانحي أوكرانيا إلى المصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024، من دون أن تتطرق في شكل مباشر إلى تعطيل الكونغرس لمساعدة أميركية جديدة لهذا البلد.وقالت في بيانها "نطلب بالحاح المصادقة على المساعدة الإضافية لتلبية الحاجات المالية المتبقية لأوكرانياللعام2024".

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