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مواجهات في تل أبيب بين الشرطة الاسرائيلية ومحتجين ضد حكومة نتنياهو

2/24/2024 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الاسرائيلية ومحتجين ضد حكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب، خلال تظاهرات كبيرة تندد بسياسات الحكومة الاسرائيلية فيما يخص الحرب على غزة وملف الرهائن الذين لايزالون محتجزين في القطاع منذ 7 اكتوبر الماضي.
وذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية أن الشرطة الاسرائيلية اعتدت على محتجزة اطلق سراحها من قطاع غزة ضمن صفقة التبادل الأولى في نوفمبر الماضي.
وطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة للكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، وسرعة إبرام صفقة جديدة لتبادل الرهائن والأسرى مع حركة "حماس".
واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين وأغلقت طريق رئيسي وسط تل أبيب، فيما اتهم المحتجون حكومة نتنياهو مجددا بالفشل في التعامل مع هجوم 7 اكتوبر الذي نفذته "حماس".
جاء ذلك فيما قال نتنياهو أن مجلس الوزراء يدرس الخطط العملياتية الخاصة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
واضاف نتنياهو أن من خلال الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة "يمكننا اطلقا سراح الرهائن والقضاء على حركة حماس".
ونوه الى ان مجلس الحرب ينظر في "الخطوط العريضة التالية لمسار المفاوضات بشان غزة.
وفي السياق، قال مستشار الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي إن التوصل الى اتفاق هدنة جديد لاطلاق سراح مزيد من المحتجزين لن يعني انهاء الحرب.
واوضح هنبغبي في مقابلة مع القناة الاسرائيلية الثالثة عشرة أن الوفد العائد من باريس سيطلع مجلس الحرب على "تحديث بشأن المناقشات التي دارت بشأن مفاوضات الهدنة الجديدة"، لافتال الى "وجود ملامح أولية للتوصل لاتفاق"، دون اعطاء مزيد
من
التفاصيل.

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