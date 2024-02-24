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رئيس مجلس النواب البحريني: أفراح الكويت هي أفراح ومناسبات مجيدة للبحرين

2/24/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم أن أفراح الكويت الشقيقة هي أفراح ومناسبات مجيدة لمملكة البحرين، معربا عن صادق التهاني وخالص التبريكات إلى الكويت بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال63 ويوم التحرير ال33.
واشاد المسلم في بيان صحافي بما تشهده دولة الكويت من تقدم وتطور في جميع القطاعات التنموية والرؤية العصرية والجهود الوطنية، متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار.
وأكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات اخوية تاريخية وطيدة واهتمام متواصل ودعم مستمر لتطوير كل أوجه التعاون في ظل الاهتمام الملكي السامي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأشار إلى ان العلاقات التاريخية العريقة البحرينية الكويتية، وما يجمعهما والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة ووشائج القربى والمصير المشترك، تشكل قاعدة راسخة ومرتكزا أساسيا في تحقيق النماء والازدهار واستدامة المشاريع الثنائية التي تعود بالخير والنفع على مصالحهما المشتركة والتكامل والتنسيق المستمر.

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