الإعلام تطلق عددا من البرامج الإذاعية احتفالا بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام د. يوسف السريع أن قطاع الإذاعة أعد برامج إذاعية لتقديمها يومي 25 و 26 فبراير بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وأوضح السريع في تصريح ل(كونا) أن الوزارة أعدت سهرات درامية إذاعية بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية من بطولة نخبة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك برامج تاريخية تراثية تستضيف متخصصين في الأدب والتراث وتاريخ الكويت.
كما تشمل الدورة البرامجية انتاج عدد من الأغاني الوطنية لكبار الفنانين والملحنين والشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والفلاشات الوطنية والتقارير الخاصة لتبث على مدار الساعة في جميع محطات إذاعة دولة الكويت.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في تعزيز روح المواطنة وإبراز الدور الكبير الذي أداه الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته.
MENAFN24022024000130011022ID1107895044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.