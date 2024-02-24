الإعلام تطلق عددا من البرامج الإذاعية احتفالا بالأعياد الوطنية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام د. يوسف السريع أن قطاع الإذاعة أعد برامج إذاعية لتقديمها يومي 25 و 26 فبراير بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأوضح السريع في تصريح ل(كونا) أن الوزارة أعدت سهرات درامية إذاعية بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية من بطولة نخبة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك برامج تاريخية تراثية تستضيف متخصصين في الأدب والتراث وتاريخ الكويت.كما تشمل الدورة البرامجية انتاج عدد من الأغاني الوطنية لكبار الفنانين والملحنين والشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والفلاشات الوطنية والتقارير الخاصة لتبث على مدار الساعة في جميع محطات إذاعة دولة الكويت.ولفت إلى الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في تعزيز روح المواطنة وإبراز الدور الكبير الذي أداه الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته.