الرابطة الفرنسية للمحاربين القدامى أحيت ذكرى تحرير الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الرابطة الفرنسية للمحاربين القدامى في حرب الخليج اليوم السبت مراسم عسكرية رمزية لإحياء الذكرى السنوية للانتصار في حرب تحرير الكويت بساحة قوس النصر، بحضور سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع.
واقامت الرابطة الفرنسية المراسم العسكرية في ساحة قوس النصر امام شعلة الجندي المجهول الشهيرة حيث رفعت الاعلام الفرنسية والكويتية.
واعرب السفير الجديع في تصريح ل (كونا) عن تقدير بلاده للدور الذي لعبته فرنسا في تحرير الكويت، مؤكدا أن المشاركة الفرنسية تمثل عمق العلاقات التي تربط كلا من الكويت وفرنسا.
وجدد الجديع شكر وامتنان دولة الكويت للمواقف الفرنسية "الشجاعة" في نصرة الحق الكويتي والدفاع عن استقلال وسيادة الكويت اثناء الغزو العراقي.
وحضر المراسم عدد من المسؤولين العسكريين الفرنسيين بالاضافة الى مسؤولين من الولايات المتحدة الامريكية.
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