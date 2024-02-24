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الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي ومجموعة برو

2/24/2024 11:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)، بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، والتي أقيمت أمس في غابة الشهيد وصفي التل، فيما فاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.
وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن، حيث سجل للمشاركة في السباق 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت. وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
وتم إجراء تغيير على طبيعة السباق لإضفاء مزيد من الإثارة كخطوة جديدة تعتمد للمرة الأولى في بطولة الدفع الرباعي، من حيث طول المسار الذي كانت تبلغ مسافته ما بين 600 الى 700 م لتصبح مسافته 2كم .
‏- ‏‎الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎
المركز الأول: السائق عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)- (فلسطين).
المركز الثاني: السائق حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (جيب رانجلر) - (فلسطين).
المركز الثالث: السائق وسام خليلية وملاحه سري حنظل (جيب رانجلر) – (فلسطين).
‏- الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎
المركز الأول: السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي).
المركز الثاني: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏
المركز الثالث: سعد هناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏
‏- الترتيب للجولة الأولى من بطولة الأردن – مجموعة الهواة
المركز الأول: حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي).‏
المركز الثاني: طارق مامكخ وملاحه ينال خازان (تويوتا تاكوما).
المركز الثالث: أحمد أبو العدوس ملاحه أحمد الريالات (رينج روفر).
‏- كأس مشاركة مقدمة من اللجنة المنظمة للمشاركة الكويتية للسائق سليمان الخضري وملاحه راكان الحمد (تويوتا اف جي كروزر).

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