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المفوضية: إعادة توطين 10 آلاف لاجئ في الأردن عام 2023

2/24/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنه منذ عام 2014، غادرها حوالي 69 ألف لاجئ إلى بلد ثالث تحت مسمى "إعادة التوطين"، و10 آلاف منهم تم إعادة توطينهم عام 2023.
وفي حين تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 10 % من اللاجئين يرغبون بإعادة التوطين، فإن أقل من 1 % عادة ما تتم إعادة توطينهم.
ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية قبل أيام، فإنها مع الفرص المحدودة للعودة إلى سورية والاندماج على المدى الطويل في المجتمعات الأردنية، فانها تركز على حلول البلدان الثالثة مثل إعادة التوطين وغيرها من المسارات.
وترى المفوضية أن "إعادة التوطين"، تمكّن اللاجئين من الانتقال إلى بلد آخر يوافق على قبولهم بوضع قانوني يضمن الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة مثل الأردن.
وأكدت المفوضية أنّها تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقاً لاحتياجات الحماية، مشيرة إلى أن الذين يتم إعادة توطينهم هم في الغالب حالات ضعيفة للغاية، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية.
وذكرت بأن فرص إعادة التوطين محدودة وتستند إلى الحصص المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين.
بالإضافة إلى "إعادة التوطين"، توجد العديد من المسارات للاجئين للوصول إلى حلول البلدان الثالثة بما في ذلك التوظيف والتعليم ولم شمل الأسرة والرعاية الخاصة، يشار إليها باسم "المسارات التكميلية"، وهي عبارة عن طرق آمنة ومنظمة للاجئين للبقاء بشكل قانوني في بلد ثالث حيث يتم تلبية احتياجاتهم من الحماية الدولية.
ومنذ عام 2020، ساعدت المفوضية 1500 لاجئ ضمن هذه المسارات، إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس -وفقاً للمفوضية - سوى جزء صغير من العدد الفعلي للاجئين الذين سافروا إلى بلدان ثالثة عبر مسارات مختلفة، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 8 آلاف لاجئ غادروا الأردن في الفترة الزمنية.
على مدى العقد الماضي، استفاد العديد من اللاجئين من برامج التعليم وسبل العيش في الأردن، وهم الآن لاجئون يتمتعون بمهارات عالية في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والقانون والهندسة.
وعلى الرغم من أنّهم لا يستطيعون العمل في هذه القطاعات في الأردن، "لأنها قطاعات مقيدة للأجانب للعمل فيها"، إلا أنهم مرشحون أقوياء للاستفادة منها لمسارات التوظيف إلى بلدان ثالثة.
أمّا من يرغب في العودة إلى سورية فلا تقوم المفوضية بتشجيع أو تسهيل عودتهم إلى بلادهم، رغم أنّها تواصل البحث عن طرق لدعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة، مع مراقبة التطورات التي قد تساهم في الفرص المستقبلية للعودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة، مؤكدة أنّ أي عودة "يجب أن تكون طوعية وتستند إلى قرار حر ومستنير".
ومنذ عام 2018، اختار أكثر من 52 ألف لاجئ سوري العودة إلى ديارهم، وقد لاحظت المفوضية بين عامي 2020 و2023، أن ما معدله 500 لاجئ يعبرون الحدود شهريًا.
وأكدت أنّها تسعى الى حصول اللاجئين الضعفاء الذين لديهم احتياجات حماية شديدة على فرص إعادة التوطين المحدودة مع تسهيل الوصول إلى مسارات مختلفة ومساعدة اللاجئين على التنقل بين الحلول والإمكانيات المختلفة المتاحة لهم.
وستواصل أيضًا مشاركة المعلومات الدقيقة والحديثة للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى سورية والتأكد من أن جميع عمليات العودة طوعية وآمنة ومستنيرة.
يشار إلى أن تعريف "إعادة التوطين" بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلدٍ آخر يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف".

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