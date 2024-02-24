النوايسة يشارك في اجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي



وقال النوايسة خلال كلمه له مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين: يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتمنياته للدورة بالنجاح والتوفيق، وأن تكون نتائجها في خدمة قضايا الأمة والعمل الإعلامي الإسلامي المشترك.



وأشار النوايسة إلى أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يعد انطلاقة جديدة في العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، وذلك لكثرة التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات الإسلامية، مؤكدا ضرورة تكاثف الجميع في تنسيق التعامل والمواجهة مع أفكار وأساليب ووسائل التضليل والخداع والتشكيك وحجب الحقيقة وتزوير الواقع.



ولفت إلى أن الأردن أكد مراراً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، "وأننا مستمرون في إدانة السياسات الإسرائيلية التي ترتكز على إنكار الحقائق الإنسانية وطمس وقائع الجغرافيا ورفض أسانيد التاريخ وترويج الاكاذيب والتضليل."



كما أشار النوايسة إلى الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، ولي العهد، والحكومة الأردنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في أكثر من مناسبة، والتحذير من تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية واستنكار استهداف الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام.



وقال النوايسة: "الحكومة الأردنية أكدت في أكثر من مرة أن الإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة ومنذ بدء الحرب على القطاع استطاعوا فضح الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي وأنهم رغم الظروف القاسية والاستهداف وصعوبة الحركة والقصف الجوي والبري إلا أنهم صمدوا ونقلوا جرائم الاحتلال بكل مهنية واقتدار".



وأضاف: "لن تستطيع أية جهة اعلامية أن تجمل وتحسن صورة الأفعال العدوانية الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهما بثت من إشاعات مغرضة وصور مفبركة وأخبار مزيفة، ولن يصمد تزييف الحقائق الذي يمارس من قبل المحتل وداعميه أمام الحقيقة الواضحة لكل العالم بأن زوال الاحتلال هو الحل الوحيد القابل للحياة، وأن الحقيقة أو جزء كبير منها ما زالت تحت رماد النيران الاسرائيلية التي ضربت قطاع غزة".



ودعا النوايسة وسائل الإعلام المهنية والموضوعية إلى تبني نداء إنساني واحد بعنوان ساعدوا غزة وحث العالم على التقدم خطوة باتجاه تأمين الحاجات الإنسانية للأهل في القطاع، مطالبا بتوثيق نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيراته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتاريخية، وتوثيق هذه النتائج وبيان تبعاتها وتأثيراتها ونشرها عالميا.



ووجه أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الشكر إلى الجمهورية التركية وجهودها في استضافة هذا الاجتماع، مثنيا على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم الاجتماع وخدمة العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود الإسلامية.

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