القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا جنوب حي الزيتون
التاريخ
2/24/2024 11:29:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)
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