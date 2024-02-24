القوات الأميركية والبريطانية تقصف 18 هدفا للحوثيين باليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال البنتاغون إن القوات الأميركية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الضربات أصابت 18 هدفا
للحوثيين في 8 مواقع باليمن.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات
في اليمن شملت أهدافا متعددة للحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء، مشيرا إلى
أن الضربات شملت استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومواقع رادار ومرافق تخزين
أسلحة تحت الأرض.
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