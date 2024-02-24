القوات الأميركية والبريطانية تقصف 18 هدفا للحوثيين باليمن

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.



من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات في اليمن شملت أهدافا متعددة للحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات شملت استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومواقع رادار ومرافق تخزين أسلحة تحت الأرض.