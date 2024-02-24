بيع ساعة قنبلة هيروشيما الذرية في مزاد

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوقفت الساعة لحظة تفجير قنبلة ذرية على المدينة اليابانية – الساعة 8:15 صباحا – خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وفقا لدار مزادات "آر آر" في بوسطن.



وكان العرض الفائز في المزاد الذي انتهى بـ 31113 دولارا.

وتم انتشال الساعة من بين أنقاض هيروشيما، وتمثل لمحة من الدمار الهائل الذي خلفته أول قنبلة ذرية انفجرت فوق المدينة.

وتم بيع الساعة الصغيرة نحاسية اللون في مزاد علني إلى جانب مقتنيات أخرى ذات أهمية تاريخية، بحسب دار المزادات، علما أن الفائز بالمزاد تكتم على هويته.



ورغم ضبابية أصابت بلورة الساعة بسبب الانفجار، إلا أن عقاربها توقفت عند الساعة 8:15 صباحا، وهي اللحظة التي أسقطت فيها طائرة أميركية القنبلة الذرية.

وقالت دار المزادات إنه وفقا لبائعها، استعاد جندي بريطاني ساعة اليد من وسط أنقاض المدينة أثناء قيامه بمهمة توفير إمدادات طوارئ وتقييم احتياجات إعادة الإعمار في هيروشيما.