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الحوثيون: ردا على العدوان الأميركي.. استهدفنا سفينة نفط أميركية بخليج عدن

2/24/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا فيها سفينة نفط أميركية في خليج عدن."


وأضاف أن استهداف السفينة جاء ردا على العدوان الأميركي.


وتابع، "استهدفنا سفنا حربية أميركية في البحر الأحمر بسلاح الجو المسير."

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في وقت سابق عن قصف أميركي بريطاني لـ 18 هدفا للحوثيين في صنعاء.

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