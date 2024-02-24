الحوثيون: ردا على العدوان الأميركي.. استهدفنا سفينة نفط أميركية بخليج عدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا فيها سفينة نفط أميركية في خليج عدن."
وأضاف أن استهداف السفينة جاء ردا على العدوان الأميركي.
وتابع، "استهدفنا سفنا حربية أميركية في البحر الأحمر بسلاح الجو المسير."
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في وقت سابق عن قصف أميركي بريطاني لـ 18 هدفا للحوثيين في صنعاء.
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