مانشستر سيتي يتخطى بورنموث ويضيق الخناق على ليفربول

MENAFN - Alghad Newspaper)وهزّ فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعد مجهود جيد من إرلينغ هالاند.



وبدا بورنموث قادرا على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافيرنييه أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.



وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأحد.

ولم يقدم سيتي أفضل مستوياته إذ افتقد للانسيابية لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري للمباراة 11 بعدما حقق انتصارا ثانيا على التوالي بنتيجة 1-صفر بعد تغلبه على برنتفورد يوم الثلاثاء الماضي.

وأبرز فودن مجددا أهميته المتزايدة في الفريق إذ سجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.



ولم يفرض سيتي هيمنته في الدقائق الأولى، لكنه تقدم في النتيجة عندما تفوق هالاند على الرقابة الدفاعية وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس نيتو لكن الكرة وصلت إلى فودن الذي أودعها الشباك بهدوء.



وقبل ذلك بفترة وجيزة، تصدى إيدرسون لمحاولة من ميلوس كيركيز.

ولم يتمكن سيتي من هز الشباك بعد الاستراحة وحاصره بورنموث المدعوم من الجماهير وكاد تافيرنييه أن يهز الشباك في مناسبتين، إلا أن اللقاء انتهى بنتيجة 1-0.