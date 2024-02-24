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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

2/24/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه يتوقع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام مع ظُهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات مختلفة بين الحين والآخر.


وغدا الإثنين يُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.

وتهب رياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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