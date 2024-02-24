ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب إنه يتوقع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام مع ظُهور بعض السحب المتفرقة على ارتفاعات مختلفة بين الحين والآخر.
وغدا الإثنين يُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتصبح
أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في
الجبال ولطيفاً في بقية المناطق مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.
وتهب رياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في الطرق
الصحراوية والسهول الشرقية، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة
السرعة.
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