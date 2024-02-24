ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



وغدا الإثنين يُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.



وتهب رياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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