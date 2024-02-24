ترامب يهزم نيكي هايلي بانتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية
التاريخ
2/24/2024 11:29:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هزم دونالد ترامب نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في
الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقعات بثّها
عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لست سنوات.
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