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ترامب يهزم نيكي هايلي بانتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية

2/24/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هزم دونالد ترامب نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لست سنوات.

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