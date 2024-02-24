عرائس المملكة يتألقن في كأس الفروسية 2024

(MENAFN
- Al Watan) جذبت إطلالات المشاهير والمؤثرات في الموضة والجمال الأنظار، خلال كأس السعودية للفروسية ضمن فعاليات النسخة الخامسة 2024، التي تمتد على مدى يومين متتاليين، وتنوعت ما بين أزياء تقليدية أطلت بها فنانات كثيرات، وأخرى جاءت غريبة ولافتة، كان أبرزها يعكس العقال والسعف واللافندر، ولفتت إطلالتان أنظار الحضور للفنانة هبة حسين التي شاركت أيضا صورة عبر سناب تظهر فيها خاتمها، والتي وصفها الجمهور بعروس
عرائس الفروسية
اختارت هبة فستانا مستوحى من عقود اللؤلؤ وهو ما كانت تتزين بها عروس العائلات الراقية في المجتمع الحجازي. وأكملت الإطلالة بتاج من اللؤلؤ المزيّن بالألماس مع طرحة من التُل وهي من تصميم المُصممتين يارا العامر وإيمان الأحمدي، شاركتها في إطلالة العروس ليلك، حيث ظهرت بإطلالة مُستوحاة من فستان زفاف عروس جازان ومزينة بالفُل البلدي
فيما أطلّت العارضة بيان أنطاكي في لوك تراثي أقرب إلى زيّ عرائسي، بالثوب الأبيض المطرّز بحِرفية دقيقة حول العنق، وتزيّنت بسلسال تراثي من الذهب الأصفر. وتم تنسيق الثوب المنفّذ من الكريب الحريري المصقول، مع طرحة طويلة بيضاء شفافة مطرّزة عند الحوافي بخيوط ذهبية مشكوكة بخرز فيروزي. وقد حملت النجمة بيدها الكلاتش الذهبي، وانتعلت الحذاء الأبيض
836 وردة
من تصميم خولة العيبان، أطلت رولا بفستان موّرد أخضر يحتوي على 836 وردة، مستوحى من تصميم (البخنق) كانت ترتديه الفتيات الصغيرات في نجد، والورود مستوحاة من طموح الرياض الخضراء وازدهار المملكة. وفي عمل آخر استلهمت المصممة ريهام نصير من تراث الأشراف بنو الحارث ومزجت عناصر من زيهم مع العرق الأساسي للعلامة، حيث تنسب قبيلة بني الحارث إلى بني شداد وهي بطن من جنب من قحطان وهو شداد بن قنان بن سلمة من بني الحارث بن منبه المذبحي، منهم من يسكنون جنوب الطائف وفي جبال الحجاز، وترتدي نساء هذه القبيلة الثوب المطرز بالخربزي ويميزه وجود القباب الثلاثة في واجهة الثوب أو الذيل.
خزامى وورد الطائف
لم يخلُ كأس الفروسية من أبرز ما يعكس ثقافة المملكة، حيث اختارت اترا فستانا زهريا مستلهما من ورد الطائف من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي، حيث شاركت وعد تفاصيل الإطلالة التي تعكس حكاية الورد الطائفي والرمز الفاتن لجمال السعودية، والازدهار والنهضة. أما قطعة الشعر فهي مستلهمة من سلة الخوص التي تعبر عن قيم التاريخ العتيق والاستدامة التي تشهدها السعودية. كما أطلت روزا إطلالة من توقيع المصممة شوق المبارك والتصميم مستوحى من الورد الطائفي، وزينت الإطلالة بمجوهرات معوض. فيما تألقت سوسن القاضي بفستان من Kaf By Kaf بطابع الخزامى السعودية، ورهف بإطلالة مستوحاة من الخزامة من تصميم هجرس.
دليل رسمي
تم افتتاح مهرجان كأس السعودية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم، حيث يُعدّ السباق الأبرز الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، بعد تزايد مكانته بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وتبلغ قيمة جوائز كأس السعودية 2024 أكثر من 35 مليون دولار. كما يشهد كأس السعودية أيضاً فعاليات ترفيهية ويُعتبر كأس السعودية ((أغلى كأس سباق في العالم وجوهرة وتاج السباقات الدولية)). ووضع دليل رسمي للباس بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومع خبيرة أزياء التراث السعودي الدكتورة ليلى البسام والرسامة نورة سهمان لتقديم دليل الزي واللباس لكأس السعودية.
الرجال: ما هو المسموح؟
الدقلة أو الصاية مع العقال والغترة أو الشماغ. الثوب والبشت مع العقال والغترة أو الشماغ. الزي الوطني الرسمي لبلدك. الزي الرسمي لأي فرد عسكري أثناء قيامه بالخدمة. البدلة بما في ذلك الجاكيت. ربطة العنق اختيارية.
النساء: ما هو المسموح؟
العبايات والثوب بتصاميم مستوحاة من الأزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية. ومن حيث الطول والخامة، ينبغي اتباع الحشمة بما يتماشى مع التقاليد السعودية. الزي الوطني الرسمي لبلدك. الزي الرسمي لأي فرد عسكري أثناء الخدمة. البدلة بما في ذلك الجاكيت.
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