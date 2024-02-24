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عرائس المملكة يتألقن في كأس الفروسية 2024

2/24/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al Watan) جذبت إطلالات المشاهير والمؤثرات في الموضة والجمال الأنظار، خلال ‫كأس السعودية للفروسية ضمن فعاليات النسخة الخامسة 2024، التي تمتد على مدى يومين متتاليين، وتنوعت ما بين أزياء تقليدية أطلت بها فنانات كثيرات، وأخرى جاءت غريبة ولافتة، كان أبرزها يعكس العقال والسعف واللافندر، ولفتت إطلالتان أنظار الحضور للفنانة هبة حسين التي شاركت أيضا صورة عبر سناب تظهر فيها خاتمها، والتي وصفها الجمهور بعروس

عرائس الفروسية
اختارت هبة فستانا مستوحى من عقود اللؤلؤ وهو ما كانت تتزين بها عروس العائلات الراقية في المجتمع الحجازي. وأكملت الإطلالة بتاج من اللؤلؤ المزيّن بالألماس مع طرحة من التُل وهي من تصميم المُصممتين يارا العامر وإيمان الأحمدي، شاركتها في إطلالة العروس ليلك، حيث ظهرت بإطلالة مُستوحاة من فستان زفاف عروس جازان ومزينة بالفُل البلدي

فيما أطلّت العارضة بيان أنطاكي في لوك تراثي أقرب إلى زيّ عرائسي، بالثوب الأبيض المطرّز بحِرفية دقيقة حول العنق، وتزيّنت بسلسال تراثي من الذهب الأصفر. وتم تنسيق الثوب المنفّذ من الكريب الحريري المصقول، مع طرحة طويلة بيضاء شفافة مطرّزة عند الحوافي بخيوط ذهبية مشكوكة بخرز فيروزي. وقد حملت النجمة بيدها الكلاتش الذهبي، وانتعلت الحذاء الأبيض

836 وردة
من تصميم خولة العيبان، أطلت رولا بفستان موّرد أخضر يحتوي على 836 وردة، مستوحى من تصميم (البخنق) كانت ترتديه الفتيات الصغيرات في نجد، والورود مستوحاة من طموح الرياض الخضراء وازدهار المملكة. وفي عمل آخر استلهمت المصممة ريهام نصير من تراث الأشراف بنو الحارث ومزجت عناصر من زيهم مع العرق الأساسي للعلامة، حيث تنسب قبيلة بني الحارث إلى بني شداد وهي بطن من جنب من قحطان وهو شداد بن قنان بن سلمة من بني الحارث بن منبه المذبحي، منهم من يسكنون جنوب الطائف وفي جبال الحجاز، وترتدي نساء هذه القبيلة الثوب المطرز بالخربزي ويميزه وجود القباب الثلاثة في واجهة الثوب أو الذيل.

خزامى وورد الطائف
لم يخلُ كأس الفروسية من أبرز ما يعكس ثقافة المملكة، حيث اختارت اترا فستانا زهريا مستلهما من ورد الطائف من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي، حيث شاركت وعد تفاصيل الإطلالة التي تعكس حكاية الورد الطائفي والرمز الفاتن لجمال السعودية، والازدهار والنهضة. أما قطعة الشعر فهي مستلهمة من سلة الخوص التي تعبر عن قيم التاريخ العتيق والاستدامة التي تشهدها السعودية. كما أطلت روزا إطلالة من توقيع المصممة شوق المبارك والتصميم مستوحى من الورد الطائفي، وزينت الإطلالة بمجوهرات معوض. فيما تألقت سوسن القاضي بفستان من Kaf By Kaf بطابع الخزامى السعودية، ورهف بإطلالة مستوحاة من الخزامة من تصميم هجرس.

دليل رسمي
تم افتتاح مهرجان كأس السعودية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم، حيث يُعدّ السباق الأبرز الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، بعد تزايد مكانته بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وتبلغ قيمة جوائز كأس السعودية 2024 أكثر من 35 مليون دولار. كما يشهد كأس السعودية أيضاً فعاليات ترفيهية ويُعتبر كأس السعودية ((أغلى كأس سباق في العالم وجوهرة وتاج السباقات الدولية)). ووضع دليل رسمي للباس بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومع خبيرة أزياء التراث السعودي الدكتورة ليلى البسام والرسامة نورة سهمان لتقديم دليل الزي واللباس لكأس السعودية.
الرجال: ما هو المسموح؟
الدقلة أو الصاية مع العقال والغترة أو الشماغ. الثوب والبشت مع العقال والغترة أو الشماغ. الزي الوطني الرسمي لبلدك. الزي الرسمي لأي فرد عسكري أثناء قيامه بالخدمة. البدلة بما في ذلك الجاكيت. ربطة العنق اختيارية.
النساء: ما هو المسموح؟
العبايات والثوب بتصاميم مستوحاة من الأزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية. ومن حيث الطول والخامة، ينبغي اتباع الحشمة بما يتماشى مع التقاليد السعودية. الزي الوطني الرسمي لبلدك. الزي الرسمي لأي فرد عسكري أثناء الخدمة. البدلة بما في ذلك الجاكيت.

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