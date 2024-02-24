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الكتاب وسيلة ليس صنما

2/24/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) في البدء هذا المقال موجه بالدرجة الأولى لشريحة معينة من الناس وهم الذين لديهم شغف وحب للمعرفة والاطلاع والعلم، ولكنهم في الوقت نفسه يجدون صعوبة في قراءة الكتب، وقد يكون بعضهم يشتري كثيرا من الكتب، ويملك مكتبة في بيته، ولكنه ما إن يبدأ القراءة حتى يصاب بالملل أو أنه يترك الكتاب لأي سبب آخر ثم لا يعود له مرة أخرى.
إن ثقافتنا العربية تقدس الكتاب بشكل كبير، ومن المفارقات أن الأمة العربية في نفس الوقت تعد اليوم من أقل الأمم قراءة، وقد يكون تقدير ثقافتنا العربية للكتاب إيجابيا من نواح عديدة، ولكنه قد يمنع بشكل نفسي البدائل الأخرى أو يقلل من قدرها، وربما يكون هذا المقال الذي يدعو إلى استخدام وسائل أخرى غير الكتاب جارحا لذائقة بعض المثقفين والقراء، ويشعرون أنه يحاول أن يُنزل الكتاب من عرشه.
أولا يجب أن نعرف أن الهدف من الكتاب هو إيصال المعرفة التي نقلها صاحب الكتاب من ذهنه إلى الكتاب على شكل أحرف وكلمات في سطور كتابه إلى ذهن القارئ، وبما أنك تجد صعوبة في وسيلة المعرفة هذه فليس هناك حرج من أن تجرب وسائل أخرى ولو كمرحلة تمهيدية لاكتساب عادة القراءة، ولحسن حظ هذا الجيل أنه في زمن يغص بوسائل المعرفة البديلة فهناك وسائل بصرية وسمعية عدة،
مثلا متابعة برامج وأفلام وثائقية أو مشاهدة محاضرات أكاديمية وقد أصبح اليوم كثير من المحاضرات في كبرى جامعات العالم متاحة على الإنترنت تستطيع أن تحضرها في منزلك وعبر جهاز التلفون أو غيره من الأجهزة وكثير منها بالمجان، فيما كانت إلى زمن قريب جدا تكلف الدارس عشرات الآلاف من الدولارات والسفر إلى بلدان بعيدة لكي يحضر تلك المحاضرات
وكذلك تستطيع اليوم أن تشاهد بنفس الطريقة الندوات العلمية والنقاشات المعرفية، على كثير من المنصات على شبكات الإنترنت، وكذلك من المُيسر أن تستمع إلى كتب كاملة أو ملخصات أو شروح للكتب على ملفات صوتية مسموعة، وكذلك تسمع البودكاسات في الموضوعات المناسبة لك.
كما يمكنك حضور المساحات أو الاجتماعات واللقاءات الافتراضية الثقافية والعلمية التي تستطيع أن تحضرها، وتشارك وتتعلم النقاش فيها.
وهناك منصات على اليوتيوب مثل ((تيد)) وغيرها تقدم نبذة قصيرة عن مواضيع مختلفة قد تساعدك في البحث عن المواضيع التي تستهويك، ثم هناك قنوات على اليوتيوب متخصصة في تبسيط العلوم، وهناك كوكبة من الشباب العربي اليوم يقومون بتلخيص بعض الكتب أو تقديم شروح لها، كما أن هناك علماء عرب في بعض التخصصات يقدمون محاضرات وفيديوهات تعليمية، كما أن الفيديوهات وجميع المواد التعليمية والتثقيفية التي بغير اللغة العربية تستطيع اليوم بكل سهولة تحويلها إلى اللغة العربية، (إذا كنت لا تعرف لغتها الأصلية).
الوسائل البديلة للكتاب كثيرة جدا ومتوفرة والأهم وقبل كل شيء تحديد الموضوع الذي يستهويك وتجد شغفا في معرفة تفاصيله والتعمق فيه، ثم عليك أن تكسب المهارة في اختيار المصادر الأفضل والأوثق لتبسيط هذا الموضوع والتعمق فيه، كما سوف تكسب مع الوقت والممارسه مهارة البحث ومقارنة الآراء ومحاكمتها لبعضها البعض ثم تكوين رأيك الخاص بعد أن تُشبع هذا الموضوع بحثا ودراسة، وقد تجد نفسك مع الوقت وباندفاع وحماس الفضول المعرفي أصبحت تقرأ الكتب، ولكن هذه المرة بشغف وبدون ملل.

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