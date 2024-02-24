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الناس ما هي بسوا

2/24/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) مثل عملي، يعبر عن حقيقة مشاهدة لا خلاف عليها، وصار حكمة لا تقبل القسمة على اثنين، وصيغه متعددة؛ ((أصابعك ما هي بسوا))، و))أصابعك مو زي بعض))، يضرب به الناسُ المثلَ في الاختلاف بينهم في قدراتهم وطباعهم وتفكيرهم وآرائهم ونهجهم وطريقتهم وغير ذلك من فوارق.
أبدا لا يصح تعميم الأحكام على الناس، وإن كانوا من بلد واحد، أو من مدينة واحدة، أو أنهم ينتمون لدين واحد، أو مذهب واحد، أو يأكلون من طعام واحد، أو يلبسون شكلا واحدا؛ فالشخصيات تختلف في الطباع والتفكير والأخلاق والمضمون، ومنطق التعميم على الكل غير صحيح، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يستخدم ذلك أهل الحكمة، الذين من الله تعالى عليهم بالبعد عن التعصب للدين أو القبيلة أو الفكر، ومن غير المنطقي أن نطالب أحدا بتسديد ((فواتير)) غيره، أو أن نأخذه بجرائرهم، أو أن نتصور أن الناس كلهم متطابقون، أو أن نوسّع دائرة موضوع محير ما، ونقول مثلا، كل أهل هذه البلدة، أو كل أصحاب هذا المذهب، أو كل الذين يلبسون هذا الشكل سيئون.
عن هذا الخلل الكبير، المعنيون بعملية التفكير البشري يقولون إن التعميم معيب وآفة، وأيّ عمليات من هذا النوع نتائجها محسومة لصالح مربع الزور والبهتان، والشرع الحنيف، والقرآن الكريم، اهتم كثيرا بموضوع عدم التعميم، ومن ذلك تصنيف أهل الكتاب من حيث الأمانة، كما قال تعالى في سورة آل عمران: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إِليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل}، فحتى إن كانت هناك صفات سيئة تجمع بينهم، لكن هذا لا يعني تعميم صفاتهم وأعمالهم، وفي موضع آخر، وكدليل آخر على عدم صحة تعميم الحكم، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الزمر: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكر أولوا الألباب}.
الجادون في الحياة يعتمدون على أصول علمية في التفريق، أصول لا علاقة لها بالجنس ولا بالجنسية، ولا بالمظهر ولا بالمأكل، ولا بالدين ولا بالمذهب، لأنهم لا يغفلون عن أذهانهم قول خالقهم لهم ولغيرهم في سورة فاطر: {وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات}.
أختم، بأننا في أمس الحاجة إلى التخلص من عيب الأحكام التائهة، الذي إن تغلغل في العقول حطم الروابط، وأثر سلبا في الترابط، ناهيك عما سيحمله صاحب هذا المنطق من ذنوب الظلم والعدوان والكذب على من أكرمهم الله ببصيرة واستقلالية مختلفة، ووقعوا ضحية الذين لا يعترفون بمبدأ الفوارق، ممن يحاولون جعل أطوال أصابع واحدة، وهذا لعمري أمر محال.

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