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الذكاء الاصطناعي تطور أسرع من المتوقع

2/24/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهر خلال الفترة السابقة نموذجان لشركات دخلت مجال الذكاء الاصطناعي، وبهذا المقال أريد أن أتحدث عنهما، بالإضافة إلى طرح مدى إعجابي بهذه التقنيات وتقدمها السريع جدًا، حيث ذكر عدة خبراء أنه من الممكن أن يصل الذكاء الاصطناعي لتطورات أكثر، ولكن ليس بهذه السرعة! وهو الأمر الذي يدعو للذهول، كيف ومتى تطورت بهذه السرعة وبهذه القدرات؟.
النموذج الأول هو ((الجوزاء)) (Gemini)، حيث طرحت شركة (Google) فيديو توضيحيًا حول قدرات هذه المنصة، ويبدو الفيديو وكأن كاميرا تنظر على سطح الطاولة، فيجلب شخص ورقة ويرسم خطًا متعرجًا، ومن خلال الكاميرا يتعرف على الرسمة ويقول هذا خط متعرج، وبعدها يرسم طائرًا ويجيبه بأنها رسمة طائر، وعندما يقوم بتلوينها بلون أزرق يقوم بالرد عليه بأن الطائر نوعه كذا وكذا، ويعيش في مناطق محددة، ويعطي معلومات أكثر!، وبعدها يضع الشخص قطعة نرد في كوب وكوب آخر فارغ، ويطلب من البرمجية التنبؤ بمكان النرد، وبأي كوب! فتتعرف على المكان، ثم يجلب الشخص صورة لخارطة الأرض وتسأله البرمجية: هل تريد اللعب؟، سوف أطرح عليك دولة تشتهر بحيوان الكنغر، ويطلب من الشخص أن يضع أصبعه على المكان في الخارطة!، هذا فقط نموذج بسيط يحكي مدى القدرات التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي، وفي تحليل البيانات والتفاعل بشكل دقيق.
كما أن النموذج الآخر، والذي أدهشني فعلًا وهو من الشركة المالكة لشات جي بي تي (ChatGPT)، حيث أطلقت الشركة نموذجًا جديدًا باسم (Sora)، وهو مولد لمشاهد فيديو، ولكن ليست مشاهد مقتبسة، وليست مشاهد تم تجميعها أو تعديلها ودمجها في مقطع!، بل مشاهد تم رسمها من مخيلة الذكاء الاصطناعي، ورسم مشهد لم يوجد قط ولم يقتبس من مكان له وجود حقيقي، بل تعلم الذكاء الاصطناعي على الأشكال والرسومات وبكميات ضخمة، وبنى بداخل قاعدته معلومات معرفية كبيرة عن ما هي الحياة في الأرض، وحول كل شيء تم تزويده عنه، وبدأ بإنشاء هذه المشاهد.
والجميل فيه أنه أنشأ مقاطع لا تتجاوز دقيقة، حيث يكتب المستخدم الطلب مثلا: ((قم بإنشاء مشهد لشخص يقود دراجة هوائية في يوم مشمس داخل حديقة في أحد الأحياء في مدينة كذا، ومن ثم يصل لنهاية الحديقة عند شارع فيه سيارات))، وسيحلل طلبك ورسم مشهد جديد.
بصراحة المقاطع التي شاهدتها تشبه مقاطع الرسومات الثلاثية الأبعاد، ولكن تحمل دقة وتفاصيل عجيبة، حيث يهتم حتى برسم تعرجات الملابس مثلا، وتأثير ضوء الشمس في المجسمات، وهل هنالك هواء يحرك الأشجار، وهل هنالك تعابير وجه مناسبة للمشهد؟ وبالختام، ماذا سيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي بعد سنة فقط؟.

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