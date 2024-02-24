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اطلق يدي فلست مثقفا

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) قرأت في مجلة اليمامة مقالاً بعنوان: (المثقف والأديب.. توضيح رؤية) وهو لأحد أكثر ((المثقفين)) معرفة بواقعنا الثقافي المعقد إلى درجة (إحراق كتبه) في أحد مراحله، ورغم ذلك لا أعلم ما الذي جعله يضعني ضمن ثلاثة (فقط) يستحقون وصف ((مثقف))، ولأني ربما أقبل هذا التوصيف وفق ((شرطنا الثقافي المتواضع)) لكني لا أستوعبه وفق الشرط الثقافي ((العربي)) عدا العالمي، وقطعاً أقبل صفة ((كاتب)) بكل لوازمها ذات الطبيعة الاستاتيكية/ الساكنة اللائقة بنا، أكثر منها الديناميكية/المتغيرة التي تجعل قلوبنا كقلب عصفور يخاف الصياد.
ولأني من جبال الجنوب وسليل فلاحين رعاة أغنامٍ تعرفهم بإكليل الورد على رؤوسهم، فقد وصفت نفسي حيناً بأني ((راعي غنم مثقف)) كنوع من الانزلاق الاعتذاري على المعيار الثقافي الصعب الذي لا تخفى شروطه على المهتمين بمعنى الثقافة كممارسة فكرية ((نقدية)) تظهر على شكل مكتوب أو مرسوم، فهل يعقل أن نسحب من (ناجي العلي) صفة ((مثقف)) ونراه مجرد رسام كاريكاتير عابر، فكيف نستر عارنا من ((حنظلة))!؟!!، بينما أسماء أكاديمية كثيرة نعطيها وصف ((مثقف)) وهي عاجزة عن استيعاب أبجدية المعرفة في كتاب بسيط ومهم مثل (التفكير العلمي) لفؤاد زكريا.
لست مثقفاً يا صاحبي وفق شرط فيصل دراج الذي يقول: (من لا يتطور يموت، وهو لا يتطور انطلاقاً من القصد والنية، ولكن انطلاقاً من المعرفة والممارسة) ولهذا فأنا (وأمثالي كثير) لا نتجاوز إمكانات نباتات الظل (المنزلية) في القصد والنية، يكفيها كوب ماء من صاحب المنزل لتزعم أمام صويحباتها (أنها شجرة)، بينما المعرفة والممارسة تحتاج مرتكزات بنيوية في الوسط الاجتماعي تساعد المرء أن يخطو أولى خطواته نحو (اعرف نفسك) وفق الشرط الفلسفي وليس الشرط الديني، فمعرفة النفس فلسفياً تعني النظر لها بموضوعية امبيريقية تفتح آفاقاً جديدة في (علم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة.... الخ) لينفتح العقل الإنساني من خلال (اعرف نفسك) على الإنثربولوجيا، بل يصل إلى أقصى معارف الكوزمولوجيا، لأنه فعلاً أدرك المعنى الشاهق القلق في (اعرف نفسك)، بينما هذا المعنى لو طالبت به أحد المتدينين فلن يتجاوز في فهمه منطلقات (اعرف خطاياك)، لترى الهندوسي يشمئز وهو يرى من يأكل اللحم والبيض أو يشرب الحليب، ويرى في ذلك استعلاء ديني يميزه عن الديانات الأخرى لمجرد ميلاده كهندوسي، ومثله ترى اليهودي يستغفر من رؤيته المسيحيين يذبحون الخنزير، ويرى في ذلك استعلاء دينيا يميزه عن هؤلاء المسيحيين (أكلة لحم الخنزير)، بل تجد داخل الدين نفسه صراعات يكفي أن تتأمل داخلها الاستعلاءات المتبادلة بسبب خلافات فقهية ما بين (نكاح متعة) و (نكاح مسيار أو بنية الطلاق) أو (شرب نبيذ) عند الأحناف، وتحريمه عند آخرين.
تخيل أن الشرط الأول للدخول إلى فضاء التفكير الفلسفي هو (اعرف نفسك) ولن يستطيعه من أمضى حياته وفق الشرط الديني في (اعرف خطاياك) فقط منتظراً موته/آخرته، فلم يستوعب الشرط الفكري في عبارة (اعرف نفسك) في هذه الحياة التي جعلت سقراط فيلسوفاً لأنه ـــــــ بكل بساطة صعبة ــــــ الوحيد بين الناس الذي عرف أنه (لا يعرف) فكان يستخرج من رحم كل إجابة سؤالاً نقدياً يحطم به كل دوغمائية يحملها من يقول: (أنه يعرف)، لكن هذه الطريقة في (المعرفة والممارسة) أصبحت نتيجتها محسومة سلفاً في تكرار مصير سقراط بأشكال مختلفة طيلة التاريخ الإنساني.
لست مثقفاً وفق شرط فيصل دراج ذلك الشرط الممتد عبر آلاف السنين وصولاً إلى معبد دلفي وحوارات سقراط على (اعرف نفسك)، وأكثرنا (تثاقفاً) لن يتجاوز (مكر الثقافة) في كتابة (رواية) حقيقية، وهنا السؤال الصعب في إضافة كلمة (حقيقية) إلى (رواية) وهي من نسج الخيال، والأمر ببساطة لا يتجاوز مثلاً أن تقرأ (أولاد حارتنا) فتدرك خطورة أن يغامر معتوه بقطع رقبتك لأنك كتبت (رواية) حقيقية، فهل الروائي نجيب محفوظ لا يستحق وصف ((مثقف))!؟!!.
لست مثقفاً يا من أحسن الظن بي لأكون ضمن (مثلثه) الثقافي، بل لست مثقفاً وفق شرطي الشخصي على نفسي، لكني أقبله (انزلاقا) على الزمكان (اللزج) لأرى شاباً يتناول فلسفة كانط بالانتقاد العقائدي وليس النقد (إنه صحوي جديد)، وأنا منذ ربع قرن أكرر على نفسي قراءة (نقد العقل المحض) لكانط، مرة بترجمة الشيباني باسم (نقد العقل المجرد) ومرة بترجمة موسى وهبة وأخيراً ترجمة ــــــ راقت لي ــــــ لغانم هنا، ورغم ذلك (لم أجرؤ) على اقتحام كانط رغم أني (هضمت) بضعة أفكار في فلسفته، فكيف بالحديث عنها عموماً، ربما الشباب أذكى، وربما أنا أقل شجاعة، فكيف يكون المرء (مثقفاً) بلا ذكاء ولا شجاعة!! وأنا هنا أعترف أني لا أملك هذين (النوعين) من الذكاء الصحوي والشجاعة الدوغمائية، فالذكاء أنواع والشجاعة كذلك، ليس مهماً (كله عند العرب صابون).
لست مثقفاً يا محسن الظن بي، فأنا مع فيصل دراج في شرطه الثقافي الذي لم أصله حتى الآن، ولست مع فيصل دراج في مضمرات حديثه لفك صندوق باندورا باسم (الأمل الثقافي) لمزاجية (أناركية/لاسلطوية)، وأخيراً... كيف لا يكون بعض الشعراء مثقفين كبار، وأنا أستعير كلمات أحدهم يا (سَمِي أبي) فأقول لك: (أترك يدي لا تعطني يدكا... تقيدني بأغلال من الماضي... وأغلال من الآتي، وحبل من مسد..... أطلق يدي حتماً ستعرفني، وأعرف من أنا).

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