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الإبل السائبة.. قطاع طرق يسلبون الأرواح

2/24/2024 11:24:33 PM

(MENAFN- Al Watan) حوادث مأساوية وضحايا بالجملة والعديد من القصص المؤلمة التي لا تكاد تمحى من ذاكرة الأهالي، بل لازالت تتجدد عند وقوع كل حادث مشابه بسبب الإبل السائبة، خاصة عبر الطرق التي لا تتوافر فيها وسائل حماية بشبوك جانبية، ورغم ما تقوم به الجهات المعنية كأمن الطرق والنقل والمرور من غرامات مالية أو غيرها فإن الظاهرة منتشرة في جميع طرق المملكة وبشكل كبير.
فصول مأساوية
العديد من الأهالي أعربوا عن استيائهم الشديد وتذمرهم من هذه الفصول المأساوية التي لا تنتهي، وتتجدد أحداثها بصورة تكاد يومية، حيث تحدث سالم الصيعري قائلاً: الطريق الذي يربط شرورة بنجران، وكذلك شرورة بالسليل شهد وقوع حوادث مختلفة، أبرزها الاصطدام بالإبل السائبة التي تباغت السائقين خاصة بعد غروب الشمس، حيث تنعدم رؤيتها، وهو ما رفع نسبة الحوادث المرورية، وبلا شك فإن السبب الأول وراء تلك الحوادث هم ملاك الإبل، الذين أهملوا إبلهم ولم يقوموا بحفظها، فالواجب تشديد العقوبة الرادعة على ملاك هذه الإبل، وأما خطر الإبل السائبة فيبلغ منتهاه نتيجة لغياب السياج الحديدي الذي يحد من خطورتها.
السياج مطلب
قال المواطن، خالد الكربي، إن انتشار الجمال على الطرق على مستوى طريق نجران شرورة وشرورة السليل، بصفة عامة، يعود السبب لانتشار البدو الرحل، والسكن قرب الخطوط السريعة لسهولة الوصول للبلدان المجاورة وقضاء حاجاتهم، وعدم حفظهم لإبلهم، مما يجعلها عند حلول الظلام تذهب باتجاه الطرق، مما يعرضها للاصطدام، والحل هو أن تحرص وزارة المواصلات إدارة الطرق على وضع السياج الحديدي.
فرض غرامات
أضاف المواطن، ربيع عيظه: سوف نفقد الكثير من الضحايا جراء حوادث تقع بين مركبات المسافرين والإبل، مؤكدًا أن الأمر خطير للغاية، خاصه أثناء الليل، مشددًا على أهمية فرض الغرامات على أصحاب الإبل المخالفة.
حلول جذرية
وفي ختام حديثهم ناشد الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع حلول جذرية لهذه المعاناة لوقف نزيف الدماء جراء الحوادث المتكررة من الإبل السائبة، وذلك عن طريق إنشاء سياج حديدي يمنع وصول الإبل إلى حرم الطريق، فصول مسلسل فقدان الأحبة لن تنتهي ما دام لا يوجد سياج حديدي.. إلا المسافرون الأبرياء.

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