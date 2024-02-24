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20.8 مليون تأشيرة وهيا أولا

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت التأشيرات الصادرة نموا كبيرا في 2022، حيث بلغت إجمالي التأشيرات الصادرة 20.854.222 مليون تأشيرة صادرة لـ6 أنواع من التأشيرات التي تمثلت في: تأشيرات العمرة والعمل والحج والزيارة والمرور وأخرى، في وقت بلغت فيه تأشيرات الفعاليات الصادرة 150.650 ألف تأشيرة.
تأشيرات الفعاليات
تصدرت تأشيرات حاملي بطاقة ((هيا)) تأشيرات الفعاليات الصادرة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة لها 91.484 ألف تأشيرة بـ61%، وحلت تأشيرات فعاليات موسم الرياض ثانيا، بإجمالي 16.091 ألف تأشيرة بـ11%، وتأشيرات فعاليات المواسم ثالثا، بإجمالي 15.353 ألف تأشيرة صادرة بـ10%، وتأشيرات البطولة السعودية الدولية للجولف رابعا، بإجمالي 2967 تأشيرة صادرة بـ2%، وتأشيرات القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي خامسا، بإجمالي 2463 تأشيرة صادرة بـ1.63%، وتأشيرات موسم الألعاب الإلكترونية سادسا، بإجمالي 1829 تأشيرة صادرة بـ1.21%، وتأشيرات رالي داكار سابعا، بإجمالي 1533 تأشيرة صادرة بـ1.01%.
%42 أخرى
كشف تقرير وزارة الخارجية لـ2022 إصدار 20.854.222 مليون تأشيرة صادرة، واستحوذت تأشيرات أخرى على النصيب الأكبر من التأشيرات الصادرة، حيث بلغت 8.835.291 ملايين تأشيرة بـ42%، وحلت تأشيرات العمرة ثانيا، بإجمالي 5.075.364 ملايين تأشيرة بـ24%، وتأشيرات الزيارة ثالثا، بإجمالي 3.548.171 ملايين تأشيرة بـ17%، وتأشيرات عمل رابعا، بإجمالي 2.583.697 مليون تأشيرة بـ12%، وتأشيرات الحج خامسا، بإجمالي 759.671 ألف تأشيرة بـ4%، وتأشيرات مرور سادسا، بإجمالي 52.028 ألف تأشيرة بـ0.24%.
تأشيرات
20.8 مليون تأشيرة صادرة
150.6 ألف تأشيرات الفعاليات
6 أنواع للتأشيرات الصادرة
%42 تأشيرات أخرى الصادرة
%61 تأشيرات حاملي بطاقة ((هيا))
الأكثر تأشيرات صادرة
أخرى: 42%
عمرة: 24%
زيارة: 17%
عمل: 12%
حج: 4%
مرور: 0.24%
الأكثر تأشيرات للفعاليات
حاملو بطاقة ((هيا)): 61%
موسم الرياض: 11%
فعاليات المواسم: 10%
بطولة الجولف: 2%
القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة: 1.63%

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