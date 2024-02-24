20.8 مليون تأشيرة وهيا أولا

(MENAFN
- Al Watan) سجلت التأشيرات الصادرة نموا كبيرا في 2022، حيث بلغت إجمالي التأشيرات الصادرة 20.854.222 مليون تأشيرة صادرة لـ6 أنواع من التأشيرات التي تمثلت في: تأشيرات العمرة والعمل والحج والزيارة والمرور وأخرى، في وقت بلغت فيه تأشيرات الفعاليات الصادرة 150.650 ألف تأشيرة.
تأشيرات الفعاليات
تصدرت تأشيرات حاملي بطاقة ((هيا)) تأشيرات الفعاليات الصادرة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة لها 91.484 ألف تأشيرة بـ61%، وحلت تأشيرات فعاليات موسم الرياض ثانيا، بإجمالي 16.091 ألف تأشيرة بـ11%، وتأشيرات فعاليات المواسم ثالثا، بإجمالي 15.353 ألف تأشيرة صادرة بـ10%، وتأشيرات البطولة السعودية الدولية للجولف رابعا، بإجمالي 2967 تأشيرة صادرة بـ2%، وتأشيرات القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي خامسا، بإجمالي 2463 تأشيرة صادرة بـ1.63%، وتأشيرات موسم الألعاب الإلكترونية سادسا، بإجمالي 1829 تأشيرة صادرة بـ1.21%، وتأشيرات رالي داكار سابعا، بإجمالي 1533 تأشيرة صادرة بـ1.01%.
%42 أخرى
كشف تقرير وزارة الخارجية لـ2022 إصدار 20.854.222 مليون تأشيرة صادرة، واستحوذت تأشيرات أخرى على النصيب الأكبر من التأشيرات الصادرة، حيث بلغت 8.835.291 ملايين تأشيرة بـ42%، وحلت تأشيرات العمرة ثانيا، بإجمالي 5.075.364 ملايين تأشيرة بـ24%، وتأشيرات الزيارة ثالثا، بإجمالي 3.548.171 ملايين تأشيرة بـ17%، وتأشيرات عمل رابعا، بإجمالي 2.583.697 مليون تأشيرة بـ12%، وتأشيرات الحج خامسا، بإجمالي 759.671 ألف تأشيرة بـ4%، وتأشيرات مرور سادسا، بإجمالي 52.028 ألف تأشيرة بـ0.24%.
تأشيرات
20.8 مليون تأشيرة صادرة
150.6 ألف تأشيرات الفعاليات
6 أنواع للتأشيرات الصادرة
%42 تأشيرات أخرى الصادرة
%61 تأشيرات حاملي بطاقة ((هيا))
الأكثر تأشيرات صادرة
أخرى: 42%
عمرة: 24%
زيارة: 17%
عمل: 12%
حج: 4%
مرور: 0.24%
الأكثر تأشيرات للفعاليات
حاملو بطاقة ((هيا)): 61%
موسم الرياض: 11%
فعاليات المواسم: 10%
بطولة الجولف: 2%
القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة: 1.63%
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