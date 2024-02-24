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التهامي يفرح وبيش يبكي

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) عاشت جازان أجواء من الفرح والحزن رياضيا، تمثلت في تفوق عميد الجنوب التهامي في دوري الدرجة الثالثة، وفشل نادي بيش في تحقيق نتيجة إيجابية، والتي عاشت معها محافظة بيش أجواء من الحزن.
واقترب التهامي من تحقيق تأهل تاريخي إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، مع تبقي جولتين أخيرتين، أشعل معها أفراح عشاقه في جيزان، حيث حقق انتصارا ثمينا أمام نظيره محايل بهدفين نظيفين، حافظ معها على صدارته لفرق المجموعة الأولى بـ34 نقطة، إذ يلعب الفريق آخر مواجهتين له على أرضه وبين جمهوره، الأمر الذي يعزز موقفه في التأهل بشرط عدم التفريط بنقاط المواجهتين المقبلتين، في المقابل فشل بيش في تحقيق الانتصار أمام منافسه الشرق، والذي صعب معه موقفه من التأهل، بعد توسع الفارق النقطي مع الأخير إلى 4 نقاط، محققا 32 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الشرق بـ36 نقطة، ولم يستفد بيش من خبرته في دوري الثالثة والذي يشارك فيه للمرة الثالثة على التوالي، رغم وصوله إلى صدارة الترتيب في الجولات السابقة.
وتشهد جازان نهاية الأسبوع الحالي ديربي جازاني في دوري الثالثة بين التهامي والأمجاد ضمن المجموعة الأولى، حيث يستحوذ اللقاء على اهتمام الرياضيين، إذ يدخل الأول بفرصة الفوز لضمان التأهل، فيما يحاول الثاني حفظ ماء الوجه له في الدوري، ومحاولة الإنقاذ الأخيرة له من شبح الهبوط، وسط رغبة في عرقلة المتصدر وإلحاقه الهزيمة الأولى في الدوري.

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