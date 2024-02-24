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مجري يقود القمة

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم على على الحكم المجري تاماس بوجنار، ليدير الديربي بين الشباب والنصر، مساء اليوم.
وعلى الرغم من أنه أدار مباراة الهلال والرياض في الجولة السادسة، ومواجهة الاتحاد والاتفاق في الجولة الـ14، ومباراة الاتحاد والفيحاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن الحكم المجري لم يوجد في أي مباراة للنصر أو الشباب خلال منافسات الموسم الجاري.

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