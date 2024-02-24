مجري يقود القمة

(MENAFN
- Al Watan) استقرت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم على على الحكم المجري تاماس بوجنار، ليدير الديربي بين الشباب والنصر، مساء اليوم.
وعلى الرغم من أنه أدار مباراة الهلال والرياض في الجولة السادسة، ومواجهة الاتحاد والاتفاق في الجولة الـ14، ومباراة الاتحاد والفيحاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن الحكم المجري لم يوجد في أي مباراة للنصر أو الشباب خلال منافسات الموسم الجاري.
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