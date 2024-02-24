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أرض Yelo تبتسم لـ6

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) عاندت أرض المستضيفين 9 أندية من دوري (Yelo) لكرة القدم في الجولة الـ22، وابتسمت لـ6 أندية حققت انتصاراتها خارج الأرض، مقابل تعثر 3 أندية مستضيفة بالتعادل، وسجلت الجولة رقما تاريخيا ممثلا في غياب انتصارات أصحاب الأرض، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولة الـ21 بـ6 انتصارات، وارتفعت حصيلة الأهداف إلى 22 هدفا مقابل 17 هدفا في الجولة السابقة، بينما احتسبت تقنية الـ((VAR))، سبع حالات تحكيمية.
تاريخي
سجلت الجولة رقما تاريخيا، حيث حققت 6 أندية انتصاراتها خارج الأرض، مقابل تعادل 3 أندية، ولعبت أرض المنافسين ضد أصحابها في الجولة، والتي لم تحرز معها أي انتصار، وتمثلت انتصارات الضيوف في تغلب الصفا على العربي، والعروبة على الباطن، والبكيرية على أحد بهدف وحيد لكل منهم، وانتصار القادسية على الترجي، وهجر على جدة بثلاثية نظيفة لكل منهما، والخلود على الباطن بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفيصلي خارج أرضه مع الجبلين بهدف لمثله، والقيصومة مع العين، والنجمة مع العدالة بهدفين لمثله لكل منهما.
تنافس
أشعلت انتصارات الأندية سباق الصدارة والهبوط في دوري Yelo، وتتنافس 5 أندية على الصدارة، حيث واصل القادسية تمسكه بصدارة الترتيب بـ47 نقطة، والخلود ثانيا بـ42 نقطة، والعروبة ثالثا بـ41 نقطة، والجبلين رابعا بـ40 نقطة، والفيصلي خامسا بـ38 نقطة، وتتصارع 6 أندية في مؤخرة الترتيب، حيث واصل القيصومة تذيله لترتيب الدوري بـ14 نقطة، والترجي في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة، وهجر السادس عشر بـ17 نقطة، والعين الخامس عشر بـ20 نقطة، والصفا الرابع عشر بـ24 نقطة، وأحد الثالث عشر بنفس الرصيد.
معادلة
شهدت مواجهات الدور الثاني من دوري Yelo معادلة عكسية، حيث يعد هجر أقل الأندية تحقيقا للانتصارات بانتصار وحيد مقابل 4 خسائر، والعين وجدة ثانيا بتعادلين اثنين مقابل 3 خسائر لكل منهما، في المقابل يعد الصفا والفيصلي أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات بـ4 انتصارات مقابل تعادل وحيد لكل منهما، وحقق البكيرية انتصاره الثاني على التوالي في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، وحقق العروبة انتصاره الثالث على التوالي بعد تعثره في 8 جولات سابقة.
ارتفاع
شهدت الجولة الـ22 ارتفاع معدل الأهداف إلى 22 هدفا، وتعادل انتصارات الجولة مع الجولة السابقة بـ6 انتصارات و3 تعادلات، وسجلت انتصارات الضيوف 6 انتصارات مقابل صفر انتصارات لأصحاب الأرض، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 4 جزائيات منها ضربة جزاء وحيدة مهدرة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وقفز مهاجم القادسية إلى صدارة الهدافين بـ13 هدفا.
-جولة Yelo تبتسم لـ6
-Yelo يغيب انتصارات الأرض
-%67 انتصارات الضيوف
-رقم تاريخي لانتصارات الدوري
-11 ناديا يتنافسون في القمة والقاع
- ارتفاع مؤشر أهداف الجولة

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