أرض Yelo تبتسم لـ6

(MENAFN
- Al Watan) عاندت أرض المستضيفين 9 أندية من دوري (Yelo) لكرة القدم في الجولة الـ22، وابتسمت لـ6 أندية حققت انتصاراتها خارج الأرض، مقابل تعثر 3 أندية مستضيفة بالتعادل، وسجلت الجولة رقما تاريخيا ممثلا في غياب انتصارات أصحاب الأرض، وعادلت انتصارات الجولة انتصارات الجولة الـ21 بـ6 انتصارات، وارتفعت حصيلة الأهداف إلى 22 هدفا مقابل 17 هدفا في الجولة السابقة، بينما احتسبت تقنية الـ((VAR))، سبع حالات تحكيمية.
تاريخي
سجلت الجولة رقما تاريخيا، حيث حققت 6 أندية انتصاراتها خارج الأرض، مقابل تعادل 3 أندية، ولعبت أرض المنافسين ضد أصحابها في الجولة، والتي لم تحرز معها أي انتصار، وتمثلت انتصارات الضيوف في تغلب الصفا على العربي، والعروبة على الباطن، والبكيرية على أحد بهدف وحيد لكل منهم، وانتصار القادسية على الترجي، وهجر على جدة بثلاثية نظيفة لكل منهما، والخلود على الباطن بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفيصلي خارج أرضه مع الجبلين بهدف لمثله، والقيصومة مع العين، والنجمة مع العدالة بهدفين لمثله لكل منهما.
تنافس
أشعلت انتصارات الأندية سباق الصدارة والهبوط في دوري Yelo، وتتنافس 5 أندية على الصدارة، حيث واصل القادسية تمسكه بصدارة الترتيب بـ47 نقطة، والخلود ثانيا بـ42 نقطة، والعروبة ثالثا بـ41 نقطة، والجبلين رابعا بـ40 نقطة، والفيصلي خامسا بـ38 نقطة، وتتصارع 6 أندية في مؤخرة الترتيب، حيث واصل القيصومة تذيله لترتيب الدوري بـ14 نقطة، والترجي في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة، وهجر السادس عشر بـ17 نقطة، والعين الخامس عشر بـ20 نقطة، والصفا الرابع عشر بـ24 نقطة، وأحد الثالث عشر بنفس الرصيد.
معادلة
شهدت مواجهات الدور الثاني من دوري Yelo معادلة عكسية، حيث يعد هجر أقل الأندية تحقيقا للانتصارات بانتصار وحيد مقابل 4 خسائر، والعين وجدة ثانيا بتعادلين اثنين مقابل 3 خسائر لكل منهما، في المقابل يعد الصفا والفيصلي أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات بـ4 انتصارات مقابل تعادل وحيد لكل منهما، وحقق البكيرية انتصاره الثاني على التوالي في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، وحقق العروبة انتصاره الثالث على التوالي بعد تعثره في 8 جولات سابقة.
ارتفاع
شهدت الجولة الـ22 ارتفاع معدل الأهداف إلى 22 هدفا، وتعادل انتصارات الجولة مع الجولة السابقة بـ6 انتصارات و3 تعادلات، وسجلت انتصارات الضيوف 6 انتصارات مقابل صفر انتصارات لأصحاب الأرض، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 4 جزائيات منها ضربة جزاء وحيدة مهدرة، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وقفز مهاجم القادسية إلى صدارة الهدافين بـ13 هدفا.
-جولة Yelo تبتسم لـ6
-Yelo يغيب انتصارات الأرض
-%67 انتصارات الضيوف
-رقم تاريخي لانتصارات الدوري
-11 ناديا يتنافسون في القمة والقاع
- ارتفاع مؤشر أهداف الجولة
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