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ديربي ملتهب يجمع الليث والعالمي

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملعب نادي الشباب بالرياض، لمتابعة إحدى قمم دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يتواجه الشباب والنصر في أحد ديربيات الرياض المثيرة، لحساب الجولة الـ21 للدوري.
وتعد المواجهة المرتقبة مهمة للفريقين، فالليث، الذي يملك في رصيده 24 نقطة، يريد مواصلة زحفه نحو مقدمة الترتيب، واستمرار تأكيد صحوته، وعدم التراجع إلى مناطق الخوف والترقب. في المقابل، يحل العالمي في الوصافة برصيد 49 نقطة، ويتطلع إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال، ومواصلة مطاردته ومنافسته على التتويج باللقب. بينما يأمل الفيحاء، الذي جمع 22 نقطة، مسح أحزان خروجه القاري عندما يستقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نظيره أبها صاحب النقاط الـ15، والطامح إلى استعادة توازنه والخروج من قاع

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