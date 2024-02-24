ديربي ملتهب يجمع الليث والعالمي

(MENAFN
- Al Watan) تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملعب نادي الشباب بالرياض، لمتابعة إحدى قمم دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يتواجه الشباب والنصر في أحد ديربيات الرياض المثيرة، لحساب الجولة الـ21 للدوري.
وتعد المواجهة المرتقبة مهمة للفريقين، فالليث، الذي يملك في رصيده 24 نقطة، يريد مواصلة زحفه نحو مقدمة الترتيب، واستمرار تأكيد صحوته، وعدم التراجع إلى مناطق الخوف والترقب. في المقابل، يحل العالمي في الوصافة برصيد 49 نقطة، ويتطلع إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال، ومواصلة مطاردته ومنافسته على التتويج باللقب. بينما يأمل الفيحاء، الذي جمع 22 نقطة، مسح أحزان خروجه القاري عندما يستقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نظيره أبها صاحب النقاط الـ15، والطامح إلى استعادة توازنه والخروج من قاع
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