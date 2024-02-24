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5 مكاسب روسية مع دخول الحرب عامها الثالث

2/24/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث وأوكرانيا في وضع ((ضعيف)) بسبب تلاشي مساعدات الحلفاء بينما تكتسب روسيا قوة مع تحقيقها مكاسب جديدة.
وبحسب معهد دراسات الحرب التابع لمعهد ((أميركان إنتربرايز))، فقد حققت روسيا في الآونة الأخيرة، خمسة مكاسب مهمة، هي أفدييفكا ومارينكا وكريمينا وباخموت وتستعد لإكمال سيطرتها على روبوتين، التي كانت أوكرانيا قد استعادتها في هجوم الربيع الفاشل.
وعندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ((عملية عسكرية خاصة)) فجر 24 فبراير 2022، توقع كثيرون نصرا لموسكو في غضون أيام لكن أوكرانيا تصدت للهجوم واستطاعت الصمود قبل أن تخذلها الذخيرة.
واتضحت انتكاسات لكييف جليا مع فشل هجومها المضاد في 2023، وفي المقابل تمكن الجيش الروسي من بناء موقع قوة بفضل ازدهار الإنتاج الحربي، في حين تعاني القوات الأوكرانية من نقص في القوة البشرية ونقص في الذخيرة التي يزودها بها الغرب للمدفعية والدفاعات الجوية.
لكن المشهد العام يظل قاتما بالنسبة لكييف بسبب عرقلة الكونجرس حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار. ويضاف هذا إلى التأخير في وصول إمدادات أوروبية موعودة.
وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعواته للمشرعين الجمهوريين للإفراج عن التمويل الإضافي، محذرا من أن ((التاريخ يرصد)) و((الإخفاق في دعم أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة لن يُنسى)).

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