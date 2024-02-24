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وضع البحر الأحمر يتأزم وشركات شحن جديدة تودع الممر

2/24/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يحقق التحالف الأمريكي البريطاني حلا لأزمة البحر الأحمر مع تصاعد هجمات الحوثيين وانضمام شركات شحن جديدة لقائمة المودعين لهذا الممر العالمي، إذ انضمت شركة الشحن Diana Shipping لبعض أكبر الشركات العاملة في القطاع على مستوى العالم، وأعلنت تجنب الإبحار في قناة السويس بسبب الهجمات التي تتعرض لها السفن في البحر الأحمر.
وقال رئيس الشركة أناستاسيوس مارجارونيس، في مكالمة مع المستثمرين، إن العبور في قناة السويس انخفض بنحو 40% مقارنة بالمستويات التي شوهدت خلال النصف الأول من ديسمبر العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة تجنب العديد من المشغلين هذه المنطقة.
كما تسببت هجمات المتمرّدين الحوثيين على سفن تجارية بالبحر الأحمر في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
سفينة شحن مهجورة
من جانب آخر، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من أن سفينة شحن مهجورة بخليج عدن بعد هجوم شنه الحوثيون تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة في كارثة بيئية قد تتفاقم.
وقد تعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي، الأحد الماضي.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة رأسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.
وقالت في منشور على موقع ((إكس)): ((إن السفينة كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية)).
في وقت سابق، قالت شركة ((بلو فليت غروب)) المشغلة للسفينة إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي، بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء جانبها الخلفي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ((بلو فليت)) روي خوري أن صاروخاً ثانياً أصاب سطح السفينة دون التسبب في أضرار جسيمة.
ضرر كبير
وألحق الهجوم على السفينة ((روبيمار)) أكبر ضرر حتى الآن بسفينة تجارية منذ بدأ الحوثيون في 19 نوفمبر الماضي مهاجمة سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة حسب قولهم.
ودفعت هجمات مليشيات الحوثي بعض شركات الشحن إلى تجنّب المرور في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12% من التجارة البحرية العالمية، لتلتف حول جنوب أفريقيا.
انخفاض النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر
- 30 % خلال عام واحد
- 12 - 15 % حجم التجارة العالمية العابرة عبر المنطقة قبل النزاع
- تكلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات ارتفعت كثيرا
- 5 / 10 أضعاف ارتفاع معدّلات التأمين للسفن العابرة للبحر الأحمر
- أكثر من 100 مليون يورو تكلفة السفن حاملات النفط أو الحاويات

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