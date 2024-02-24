Sunday, 25 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقود ورسوم لحجز السيارات والآليات التالفة

2/24/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) مع قرب انتهاء مهلة المرور التصحيحية (الجمعة) لملاك المركبات التالفة للمبادرة بإسقاطها من سجلاتهم، بدأت أمانات المناطق إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة، بهدف تحسين المشهد الحضري.
وقسمت أحكام الآلية الجديدة التعامل مع المركبات إلى 3 أنواع: التالفة غير الصالحة للاستخدام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في الطرق أو المواقف العامة ولا تظهر عليها علامات التلف، والآلية المعطلة كهياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة وما في حكمها.
وقف المركبات
من جهتها، أوضحت أمانة المدينة المنورة أن الآلية تضمنت قيمة سحب السيارة التالفة والمهملة والآليات المعطلة داخل المدينة وخارجها، حيث تبلغ أجرة سحب المركبات الصغيرة 500 ريال لداخل المدينة و800 ريال في خارج المدينة، وأجرة سحب المركبات الكبيرة داخل المدينة 1000 ريال وخارج المدينة 1500 ريال، بينما تبلغ أجرة سحب الآليات 2000 ريال لداخل المدينة و2700 ريال لخارجها، لافتة النظر إلى قيمة وقف المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة في موقف الحجز إلى حين طلب استرجاعها من قِبل المالك يكون بمقدار ريالين عن كل ساعة.
موقع الحجز
أكدت الأمانة أنها ستقوم بإشعار مالكي المركبات التالفة أو المهملة أو الآليات مباشرة في حال رصد مخالفتها برسالة نصية تُوضح الملاحظات المرصودة، والمدة الزمنية المتاحة لطلب إزالتها، وإذا لم تتم الاستجابة سيتم نقلها إلى موقع الحجز المخصص، وإشعارهم بإحداثيات وآلية تسلم مركباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية بعد ذلك، مبينةً أن مدة تصحيح بلاغات المركبات المهملة 20 يوما، والمركبات التالفة والآليات المعطلة 14 يوما من تاريخ التأشير على المركبة، ووصول الرسالة النصية إلى هاتف المالك أو المالكة، بينما ستبلغ قيمة المخالفة في حال تم ترك المركبة المهملة فترة تزيد على 20 يوما 500 ريال. وفي حال تم ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع فترة تزيد على 14 يوما من تاريخ إشعار المالك، فتبلغ قيمة المخالفة 200 ريال.
وقد بدأت أمانة المدينة المنورة في تشغيل عقد سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة.
قيمة سحب السيارة
- المركبات الصغيرة
500 ريال لداخل المدينة
800 ريال لخارجها
- المركبات الكبيرة
1000 ريال داخل المدينة
1500 ريال خارج المدينة
- الآليات
2000 ريال لداخل المدينة
2700 ريال لخارجها

MENAFN24022024000089011017ID1107895002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث