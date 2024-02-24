281 علامة تجارية مانحة للامتياز التجاري

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري على منصة مركز الامتياز التجاري 281 علامة تجارية حتى 2023، كما بلغ عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.242 مستفيدًا، في حين بلغ عدد المتدربين 67458 متدربًا استفادوا من أكاديمية منشآت على المنصات الأخرى، و3397 منشأة مؤهلة عبر ((جدير))، وسجل عدد المستفيدين من تطبيق نوافذ التابع لـ((منشآت)) ((حتى نهاية عام 2023 حوالي 35.768 مستفيدًا، جاء ذلك حسب بيانات للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2023.
وكان عدد المستفيدين من مراكز الذكاء قد بلغ 1170 مستفيدًا، و1357 منشأة انضمت إلى برنامج ((طموح)) منذ إطلاق البرنامج في عام 2021م، وحتى الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ عدد المنشآت التي طرحت في السوق الموازية ((نمو)) منذ إطلاق ((طموح)) 14 منشأة. نمو المنشآت
شهد الربع الثالث من عام 2023 نموًا فـي عـدد المنشـآت الصغيـرة والمتوسطة والمستفيدة من خدمة ((منشآت)) في جميع أنحاء المملكة، حيث استفادت مليون منشأة صغيرة ومتوسطة من مجموعة متنوعة من برامج ومنصات منشآت، التي تســتهدف تنميــة وتطويــر قــدرات هــذه المنشــآت، أو تقديــم الخدمــات التدريبيــة أو التمكينيــة، أو الحلـول التمويليـة، أو تسـهيل الوصـول إلى فـرص الامتياز التجـاري، أو دعـم نموهـا وتوسـعها، ويعكـس هـذا النمـو وجـود منظومـة داعمـة وقويـة للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، مـن شـأنها تحفيـز الشـركات ورّواد الأعمال الطموحيـن لدخـول السـوق. تمويل رأس المال الجريء
وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تمويـل رأس المـال الجـريء الربـع سـنوي فـي المملكـة حافظ على موقعـه بيـن أقـوى التمويلات فـي منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث أبرمت 22 صفقة بقيمة 326.3 مليون ريال في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وقد شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام اهتمامًا قويًا من المستفيدين في المملكة أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها المليار بيانات منشآت للربع الثالث 2023
- إجمالي قيمة التمويل 326.مليون ريال.
- عدد الصفقات 2023= 22.
- قيمة الاستثمارات التي تم اجتذابها (+مليار ريال).
- نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية 4.6%.
- إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 11.110.
- إجمالي الرخص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 رخصة.
- نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية 3.8%.
- عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري 281.
- عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.242.
- عدد المتدربين 67458.
- عدد المستفيدين من مراكز الذكاء 1170.
- المنشآت المنظمة لبرنامج طموح 1357.
- عدد المنشآت التي طرحت في السوق الموازية ((نمو)) 14.
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