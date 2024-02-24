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281 علامة تجارية مانحة للامتياز التجاري

2/24/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري على منصة مركز الامتياز التجاري 281 علامة تجارية حتى 2023، كما بلغ عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.242 مستفيدًا، في حين بلغ عدد المتدربين 67458 متدربًا استفادوا من أكاديمية منشآت على المنصات الأخرى، و3397 منشأة مؤهلة عبر ((جدير))، وسجل عدد المستفيدين من تطبيق نوافذ التابع لـ((منشآت)) ((حتى نهاية عام 2023 حوالي 35.768 مستفيدًا، جاء ذلك حسب بيانات للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2023.
وكان عدد المستفيدين من مراكز الذكاء قد بلغ 1170 مستفيدًا، و1357 منشأة انضمت إلى برنامج ((طموح)) منذ إطلاق البرنامج في عام 2021م، وحتى الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ عدد المنشآت التي طرحت في السوق الموازية ((نمو)) منذ إطلاق ((طموح)) 14 منشأة.
نمو المنشآت
شهد الربع الثالث من عام 2023 نموًا فـي عـدد المنشـآت الصغيـرة والمتوسطة والمستفيدة من خدمة ((منشآت)) في جميع أنحاء المملكة، حيث استفادت مليون منشأة صغيرة ومتوسطة من مجموعة متنوعة من برامج ومنصات منشآت، التي تســتهدف تنميــة وتطويــر قــدرات هــذه المنشــآت، أو تقديــم الخدمــات التدريبيــة أو التمكينيــة، أو الحلـول التمويليـة، أو تسـهيل الوصـول إلى فـرص الامتياز التجـاري، أو دعـم نموهـا وتوسـعها، ويعكـس هـذا النمـو وجـود منظومـة داعمـة وقويـة للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، مـن شـأنها تحفيـز الشـركات ورّواد الأعمال الطموحيـن لدخـول السـوق.
تمويل رأس المال الجريء
وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تمويـل رأس المـال الجـريء الربـع سـنوي فـي المملكـة حافظ على موقعـه بيـن أقـوى التمويلات فـي منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث أبرمت 22 صفقة بقيمة 326.3 مليون ريال في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وقد شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام اهتمامًا قويًا من المستفيدين في المملكة أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها المليار
بيانات منشآت للربع الثالث 2023
- إجمالي قيمة التمويل 326.مليون ريال.
- عدد الصفقات 2023= 22.
- قيمة الاستثمارات التي تم اجتذابها (+مليار ريال).
- نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية 4.6%.
- إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 11.110.
- إجمالي الرخص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 رخصة.
- نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية 3.8%.
- عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري 281.
- عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.242.
- عدد المتدربين 67458.
- عدد المستفيدين من مراكز الذكاء 1170.
- المنشآت المنظمة لبرنامج طموح 1357.
- عدد المنشآت التي طرحت في السوق الموازية ((نمو)) 14.

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